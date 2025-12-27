上海參訪行程聚焦「科技改變生活」 林奕華：盼將經驗帶回台北

第16屆台北上海雙城論壇今天登場，台北市副市長林奕華率領市府團隊前往上海。林奕華表示，今天的參訪交流行程，都圍繞著「科技改變生活」的主軸，期盼將上海的經驗帶回台北，落實在市政發展上，持續共謀兩市人民更好願景。

林奕華與市府團隊搭乘上海市域機場線列車。（圖／中天新聞）

林奕華率120人代表團於中午12時許抵達上海浦東機場，上海方面由市政府副秘書長朱民、市台辦主任金梅及副主任李驍東親自接機。台北市府指出，代表團行程緊湊，一下飛機就參訪並搭乘上海市首條、可達160公里時速的「市域機場線」。上海方介紹該條線路全長60公里，連接虹橋與浦東兩大機場，未來直達僅需40分鐘，預計日通勤量達4.27萬人次。林奕華表示，上海地鐵路網載運量很大，很多規劃可做為台北未來捷運線路優化的參考。

台北市府指出，代表團也參訪了上海市的演藝地標「梅賽德斯-奔馳文化中心」，考察其從世界博覽會場館轉型為演唱會場館的經驗，也針對台北大巨蛋、演唱會經濟等相關議題交換意見。林奕華一行也與上海方深入交流「票根經濟」概念，如五月天演出期間帶動周邊商圈、飯店及主題交通冠名。林奕華表示，台北大巨蛋啟用後，台北市全力推動演唱會經濟，上海市透過優質演出內容帶動商圈擴散效益的模式，兩市活絡演唱會經濟的經驗能相互激盪。

林奕華與市府團隊參訪「梅賽德斯－奔馳」中心。（圖／台北市府提供）

台北市府表示，代表團的第三站則是參訪擁有90年歷史的上海中山醫院。該院建立之初便是紀念孫中山先生、目前門口仍樹立中山像，今日訪團參訪元醫療模擬實驗室及醫創孵化器，院方也展示導用AI將診斷準確率提升至95%以上的成果，醫生透過AI模型，也將原本20分鐘的結構化病歷記錄縮短至5分鐘，降低行政負擔，也讓醫生能將更多心力聚焦病患、回歸「醫學溫度」。

此外，該院透過智慧運營中心即時監控床位與運作，平均住院天數僅5.16天。林奕華認為該院利用智慧化，讓「數據多走路、病人少走路」的管理模式，值得台北智慧醫療數位轉型借鑒。

林奕華率團參訪中山醫院醫療實驗室。（圖／台北市府提供）

林奕華強調，今日下午參訪交流的行程，不論從軌道交通的便利性、演藝場館的商業化運轉，到醫療場域的科技，都圍繞著「科技改變生活」的主軸，期盼透過這兩天的實地考察與論壇對話，將上海市經驗帶回台北，落實於市政發展，持續共謀兩市人民更好願景。

