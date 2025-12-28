上海台北急行軍！蔣萬安僅停留半日 雙城論壇大幅縮短行程

台北市長蔣萬安參加台北上海雙城論壇行程大幅縮短，僅在上海停留6個多小時就返回台北。此次行程受到1219無差別攻擊事件及台灣大地震影響，蔣萬安只出席與上海市長龔正的會見及主論壇，未能進行原定的市政參訪活動。在論壇致詞中，蔣萬安提及台北「1219」隨機攻擊事件，強調城市存在風險的警醒。雙城論壇僅開放兩岸三地媒體採訪，陸媒特別關注兩岸交流相關談話，而後續市政交流則由台北市副市長林奕華代理。

蔣萬安12點40分結束所有公開行程後，搭乘下午4點15分的華航班機返台。（圖／TVBS）

蔣萬安在上午10點抵達上海浦東國際機場後，40分鐘內就趕到46公里外的「世界會客廳」與上海市長龔正會面。蔣萬安表示，這次來上海的感覺就是「快」，從台北飛到上海的時間相當於從台北坐高鐵到高雄的時間。在與龔正交換禮物後，蔣萬安隨即前往隔壁主論壇致詞。

在論壇致詞中，蔣萬安提到台北發生的「1219」隨機攻擊事件造成社會不安，這起事件讓他們警醒，城市確實存在風險。蔣萬安在12點40分結束所有公開行程，並搭乘下午4點15分的華航班機返回台灣。與2023年雙城論壇不同，這次蔣萬安完全沒有機會與上海民眾接觸。

蔣萬安對此次匆忙行程表示有些遺憾，他知道原本安排了一些市政參訪活動。他提到市政交流和品嘗美食，未來還有機會。在蔣萬安返台後，雙城論壇28日下午的行程轉由台北市副市長林奕華代理，包括參觀上海動物園的小貓熊生活園區等市政交流活動。

上海台辦主任金梅親自送機蔣萬安，而副主任李驍東則負責陪同林奕華。當地不少遊客在得知台北市府團隊來訪後表示，兩岸應該多交流。此次雙城論壇的陸媒報導重點集中在兩市合作領域以及蔣萬安致詞中提及的兩岸交流部分。

