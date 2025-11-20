上海台辦副主任申請來台 陸委會：准許他人已夠

（中央社記者李雅雯台北20日電）台北市政府先前透露，上海市台辦副主任李驍東申請來台未獲准，擔憂雙城論壇舉辦生變。陸委會今天證實，李驍東有提來台申請，考慮他的來台目的，准許其他人員來台已足夠。

大陸委員會（陸委會）20日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

台北-上海城市論壇（雙城論壇）今年輪由上海主辦。梁文傑表示，台北市政府先前申請赴陸參加雙城論壇，不過由於後來撤案，若是現在規劃再前往，還是必須再提出一次申請，「我想這個不會有什麼問題的」。

關於李驍東申請來台未獲准一事，梁文傑回應，李曉東有申請來台，考量他的這次申請來台目的，「我想，我們准許的這些人員過來就已經足夠了」。

梁文傑強調，陸委會每天收到的申請案件非常多，不會針對每一個案件做評論，凡是有申請就一定有准或不准，不會針對個案講述准或不准的理由。

對於雙城論壇召開時間，梁文傑表示，不確定台北市政府的規劃，也不確定台北市政府什麼時候會提出赴陸申請。（編輯：周慧盈）1141120