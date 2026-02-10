上海商銀全行大當機！金管會要求七日內提報告

上海商銀全行大當機！金管會要求，密切督促銀行補強。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕上銀商銀過年前「大當機」！由於上海商銀機房的電力設備出現故障，全台包括：ATM、跨行轉帳、網銀以及行動銀行全當機，初步了解，可能是「不斷電系統」損壞造成電力供應中斷；金管會表示，今天早上的9時13分已收到銀行通報「重大偶發」，期間沒有資料遺失、也沒有客訴，依規定，上海商銀在7個營業日內，必須函報相關資料給金管會，也就是2/26前。

上海商銀今天上午驚傳機房電力設備故障，結果導致大當機的重大事件；金管會銀行局主秘周正山指出，由於不斷電系統組件的損害，而且，也無法在9時營業時間之前，把狀況排除，導致上海商銀在全國總計270台ATM及臨櫃提款，都無法運作；一直至早上9點半，才恢復電力運作正常。不過，銀行局表示，相關資料是否受到影響而遺失，還要經過二階段的確認。

周正山表示，上海商銀已在上午10時50分之後，全面恢復提款、匯款的正常，上海商銀應按照重大偶發相關規定在7個營業日內，函報相關結果。

對此，銀行局也說明，上海商銀的業務有替代措施與手動作業，交易資料未傳出有遺失狀況與客訴情形。金管會表示，依規定要在7個營業日內要詳細說明，但是只剩下3個營業日就要過年，因此，金管會加強督促上海商銀的營運狀況，並且做好相關準備，避免類似情況再發生。

