上海商銀全行大當機！ 金管會:不斷電系統損害、已申報重大偶發

金管會。陳品佑攝



上海商銀近期因進行網銀新舊系統升級，今天上午驚傳機房電力設備故障，涵蓋ATM、跨行轉帳，以及各項國內繳費、全球行動銀行、財管等所有系統全當機，上海商銀11時43分表示，經緊急處理後，系統已恢復正常。金管會表示，上海商銀已申報重大偶發，主要原因是不斷電系統損害，近３個月交易日會密切督錯上海商銀補強。

金管會也強調，年節前都會發行公會，民眾日常運用自動化交易設備，都要確保資源和人力配置和要有緊急應備措施。

金管會表示，今天早上9點13分上海商銀已申報重大偶發事件，也和上海商銀確認和初步了解相關原因。上海商銀早上8點鐘發現ATM無法連線，不斷電系統損害，造成電力中斷，無法在9點前讓全台270台ATM交易運作。上海商在今天9點30分前逐步恢復電力，10點50分跨行都可以運作。

金管會說明，上海商銀採用替代措施手動作業，現階段交易資料沒有遺失狀況，也沒有收到相關客訴情況。

