上海商銀機房故障全線癱瘓！民眾趕年節領錢遇故障 臨櫃ATM全斷訊

財經中心／李宜樺報導

上海商業銀行今日上午驚傳全台大當機，機房設備故障導致民眾臨櫃與ATM皆無法正常領錢。（圖／資料照）

年關將近，正值民眾用錢高峰期，上海商業銀行今日（10日）卻驚傳「全台大當機」！從早上9點半開始，全台各分行陸續湧入焦急領錢的民眾，卻發現臨櫃無法作業、ATM提不出錢，就連行動APP與網銀也全面掛點。由於正逢春節前夕，許多要發薪水、換新鈔、支應年貨貨款的民眾急得像熱鍋上的螞蟻，現場罵聲連連，銀行門口哀鴻遍野。

全台大當機民怨沸騰 官網公告故障範圍驚人

根據上海商銀緊急發布的公告顯示，此次「災情」極為慘重。暫停服務的項目多達20多項，包括全行ATM交易、網路銀行、掌上銀APP、全球一路通、甚至連智能客服與理財系統都全數陣亡。不僅台灣本土受響，連越南網銀、香港網銀也一併停擺，堪稱近年來最嚴重的金融設備故障事件。

搶修進度引發信任危機

上海商銀在公告上表示，故障時間預計從上午9時30分持續至11時，並承諾會盡快恢復服務。但截至11時過後，仍有許多用戶反應網頁轉圈圈、APP登不進去。對於是否能如期全面恢復，民眾心中仍打個大問號。銀行端僅表示，若有非預期狀況發生，時間可能延長，此番言論更讓急需用錢的客戶氣炸。

金管會恐介入了解

在春節前的交易尖峰時段發生機房故障，對於銀行的應變能力無疑是一大考驗。外界質疑，如此規模的銀行，備援系統為何沒有第一時間發揮作用？這起大規模當機事件是否涉及人為疏失或是老舊設備未更新，後續金管會是否會介入調查，已成為高度關注的焦點。

