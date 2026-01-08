上海商銀添生力軍 國內外分行家數增至80家

▲上海商銀北屯分行開幕，由總經理郭進一（中）、 執行副總張文珍（右二） 、通路管理部資深副總黃炳華（左二） 、中區協理蕭禮逢（右一）及北屯分行經理陳鴻鈞（左一）共同主持開幕剪綵。（圖／上海商銀提供）

[NOWnews今日新聞] 為供台中市北屯地區客戶全新的智慧金融服務體驗，上海商業儲蓄銀行在台中新設立北屯分行，以全新數位型態分行呈現，並於今（8）日舉行開幕儀式及慶祝茶會，總經理郭進一親臨主持開幕剪綵，上海商銀國內外分行家數也增加至80家。

上海商銀目前於國內分行據點有76家分行，並佈局亞太，拓展國際金融版圖，於香港、中國大陸無錫、越南同奈及新加坡設立分行，並於柬埔寨、泰國、印尼及越南北寧設立代表人辦事處。北屯分行加入營運後，國內外分行家數提高至80家。

上海商銀北屯分行以全新現代化設計，營業大廳簡潔明亮的白色櫃台，搭配上海商銀招牌橘紅色系列設計，打造出現代化銀行專業尊榮的樣貌，高矮櫃台業務分流及增設貴賓洽談空間，不論是舒適的等候區，或是洽辦業務的動線規劃，都能讓客戶耳目一新。

上海商銀北屯分行位於台中市14期重劃區，因應數位時代來臨，北屯分行以全新數位型態分行呈現，建置更多數位服務環境，強化網際網路及行動服務的全方位金融服務，秉持處處為您著想的服務理念，提供高齡客群金融友善服務，並以數位品牌Cloud Bank吸引年輕客群，擴大服務北屯地區客戶。

上海商銀表示，北屯分行是全功能分行，提供存款、外匯、房貸、消費性貸款、企業貸款、境外金融、財富管理、信用卡及24小時ATM、網路銀行、行動銀行等數位金融服務，分行主管陳鴻鈞經理，畢業於淡江大學經研所，在上海商銀服務19年，從基層行員做起，歷任國內及香港分行財富管理RM、企金RM及總行財富管理部，學驗俱豐，擅長財富管理、外匯、存款、授信及國際金融業務，資歷完備。

