上海商銀爆內鬼⋯副理護航業者「詐貸近9千萬」 爽收417萬下場慘
上海商銀宜蘭分行前企業客戶授信黃姓副理，明知儀測科技公司蔡姓負責人等人虛設紙上公司、美化財務報表，仍為了業績製作虛假徵信報告，隱瞞重複融資等重要資訊，一路放行，導致上海銀行遭詐貸美金296萬餘元（約新台幣8893萬），最終認列逾300萬元呆帳。黃男食髓知味，事後向業者索取「利息補貼」及要求400萬元金援。士林地方法院日前審結，依銀行職員背信罪、收受不當利益罪，分別判處黃男有期徒刑1年10月及6月，並沒收417萬元犯罪所得。
判決指出，儀測科技國際股份有限公司蔡姓負責人、總管理處處長兼策略長施女（兩人已由高院判決確定），因參加政府採購需要陪標，先虛設「超銳科技公司」。為讓財務數據看起來漂亮，兩人又一口氣在境外虛設4家紙上公司，利用「左手賣右手」交易手法，虛增儀測與超銳公司的營收。
2012年10月間，施女等人持虛偽財務報表，向上海銀行宜蘭分行申請貸款，當時負責審核的黃姓副理看出超銳公司沒有實際營運，且財務報告有詐，但仍為了個人放貸業績決定睜一隻眼閉一隻眼。
黃男不僅刻意隱匿超銳公司與儀測公司是關係企業、且儀測長年向上海銀行三重分行貸款等「重複融資」，還親自粉飾太平，在「徵信報告概要表」的授信5P分析中，捏造借款戶的背景與經營風格，總行徵信中心與授信主管因此逐層簽核准貸。
隨後，蔡、施兩人便指使員工，偽造向境外紙上公司進貨的預開發票，在2012年10月至2014年8月間，多次向外匯作業部門申請短期購料放款動撥，由黃男配合簽核「確認交易合理」，順利詐貸高達美金296萬4382元（約折合新台幣8893萬1460元）。直到超銳公司後來無法正常繳息，上海銀行於2018年間認列306萬7074元呆帳，驚覺淪為冤大頭，東窗事發。
入股不成要「利息補貼」 投資失利再索400萬
辦案人員更查出，黃姓副理不僅在職務上放水，2012年底還曾動念想入股儀測公司，將名下房產抵押貸款900萬元，並將其中600萬元匯給施敏娟作為股款。但施女收錢後卻遲遲交不出股票，黃男心生不滿連番催討。
雙方協調後，竟達成荒謬協議，由施女以「利息補貼」的名義，按月由員工匯款1萬元到黃男的私人帳戶，黃男因此獲得17萬。
2014年9月間，黃姓副理因在外投資失利、需錢孔急，再度開口向施敏娟索取金援。施女為了答謝黃男在貸款案上的「大力相助」，立刻指示員工從外幣帳戶中，分兩天匯款300萬元、100萬元，共計400萬元至黃男的上海銀行帳戶。
認罪且未直接分潤 獲法官酌減刑期
士林地院審理時，黃姓副理對所有犯行供認不諱，合議庭量刑時指出，黃男身為銀行主管，背負誠實信用原則，竟為一己業績違背職務，嚴重危害銀行授信健全及金融秩序，甚至利用職務收受417萬元不當利益。
不過，法官考量黃男在法院審理時表明悔意、坦承犯行，且其背信動機是為了牟取個人放貸業績，並非直接從近9千萬元的詐貸案中「抽成」分潤，加上上海銀行最終認列的呆帳損失並非至鉅，若直接處以銀行背信罪3年以上的法定最低刑度，實屬「情輕法重」，客觀上足以引起同情，因此依刑法第59條規定予以酌減其刑。
法官審酌他已離婚、目前從事保全業月入3萬5000元，需獨立扶養一名兒子等生活狀況，依《銀行法》銀行職員背信罪判處黃男有期徒刑1年10月；另依同法收受不當利益罪判刑6月，得易科罰金。至於他收受的417萬元犯罪所得，則依法全數宣告沒收追徵。可上訴。
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