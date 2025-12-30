上海商銀爆4起行員挪用公款案 金管會開罰1200萬

上海商銀近期陸續發現4名行員挪用客戶款項或公款，共新台幣2,560萬元，金管會今天(30日)指出，上海商銀未完善建立及未確實執行內控制度，違反銀行法授權訂定的內控內稽辦法，決定裁罰上海商銀1,200萬元，並要求依照比例原則，全面檢討相關分行人員及總行督導人員責任、強化三道防線落實調查程序及處理機制等。

金管會說明，上海商銀近期發現4名員工，來自包括數位金融事業部、敦北分行、儲蓄部、三民分行等，各自挪用客戶款項或公款案件，共挪用2,560萬，挪用手法包括冒名申請貸款、挪用櫃員現金及代收付款項、挪用客戶換匯現金等。

其中，數位金融事業部前維運管理主管陳員，犯案時間從2015年3月至2023年12月，挪用客戶金額高達2,300多萬，經客戶反應而被發現，犯案金額為4人中最多。

金管會表示，檢查發現，上海商銀未完善建立有效的員工異常行為偵測及風險預警機制，包括移轉客戶存款至員工帳戶、員工帳戶與特定帳戶間之頻繁金流、盜用職章等都沒有被即時發現，也沒有完善建立權限控管及客戶資料變更檢覈機制，且其他內部控制制度也未確實執行，同時，第一線主管未落實覆核機制，對帳、外務與洗錢表徵案件的查核流於形式。

金管會認定，上海商銀總行對於強化員工行為準制的認知、員工不誠信行為風險評估機制，及董事會與高階管理層推動誠信經營政策等面向有所缺失，後續將督促其必須在內部管理中，強化型塑誠信文化理念及做法，落實推動企業誠信文化，未來也會在日常監理中引導各金融機構加強防範行員不當挪用及舞弊行為的發生，維護銀行穩健經營。