上海商銀系統突故障 76家分行、ATM無法領錢

上海商業儲蓄銀行今（10日）上午發生系統故障，全台76間分行、ATM無法領錢，對此，上海商銀在官網緊急發出公告表示，本行機房機電設備故障，緊急處理中，部分系統暫時停止服務。

上海商銀驚傳系統出包，民眾無法領錢。（是意圖/中天新聞）

上海商銀今天上午發生全台76家分行、269台ATM一度無法領錢的狀況，影響包括存款、匯款、ATM都無法提供服務。

上海商銀在官網發布公告。（圖/翻攝上海商業儲蓄銀行官網）

對此，上海商銀在官網發布公告指出，今日9:30至11:00本行機房機電設備故障，緊急處理中，部分系統暫時停止服務，包含：便利通語音理財專線、全行ATM交易（含補摺機）；網路銀行（含新網銀、網路ATM、越南網銀及香港網銀）；eWB（全球一路通）、eWB app（全球一路通行動網）；掌上銀；FEDI；整合憑證中心；客服系統；簡訊系統；財富管理系統；eDDA、eACH系統、ACH收款平台；HCE台灣行動支付（卡片管理功能-含金融卡、信用卡）；ACCLINK（授權扣帳系統）；官網各項線上作業的本行客戶身份驗證；Sub-brokerage（複委託系統）；財金QRP繳費平台；智能客服；智能理財。

上海商銀公告表示，若有非預期之狀況發生，原定時間可能延長，造成不便，敬請見諒。

