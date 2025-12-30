上海商銀行員挪用款項連4爆 共盜2560萬、金管會罰1200萬

金管會今（30）日宣布對上海商業儲蓄銀行的裁罰，因該行接連爆發四件彼此獨立的行員挪用客戶款項或挪用公款案件，合計盜領2560萬元，金管會核處上海商銀1200萬元。

針對金管會今日宣布的裁罰，上海商銀表示，後續將針對金管會新聞稿上提及的六點監理要求事項，進行檢討改進。

金管會今日傍晚舉行例行記者會，宣布有關行政處分。媒體問四名涉案行員目前狀況？金管會銀行局副局長王允中表示，四位涉案行員都被解職了，上海商銀也把犯案情況報送銀行公會。

行員Ａ錢被解職能否到下一家工作？金管會：自行判斷

媒體問，行員挪用款項被解職，能否到下一家金融機構任職？王允中說：「銀行把案例報到公會後，各銀行都看得到，但要不要錄用，各銀行自行判斷。我們沒說送過去了（指報送銀行公會）以後就完全不能再進到金融業。」

廣告 廣告

媒體問，四名涉案行員是否移送檢調？王允中說：「看各銀行政策，相關金額該追回的銀行都有追回。他（涉案行員）如果已經給了，銀行就不用提民事訴訟。」上海商銀對此也表示，是否向檢警告發四名行員，「目前評估中」。

媒體也問，這四案一共A了2560萬元，金管會為何只罰1200萬元？王允中說，其中有些涉案時間短、金額少，單獨分開來看可能不會被裁罰、只會被核處糾正，只不過，接連發生四案，放在一起看，顯示銀行的螺絲鬆了。

金管會亦要求上海商銀增加作業風險的資本計提，換算後金額11.77億元。王允中表示，銀行被核處增加資本計提，上銀的11.77億元並非史上最高；金管會主任秘書林志吉補充說明，增提資本的計算公式為被罰金額除以最高可處罰金額，也就是1200萬元除以5000萬元，上銀等於被加了0.24倍。

數金部主管挪用 2300 多萬，對象是自己親人

案情部分，根據王允中說明，挪用金額最多者為上海商銀數位金融事業部前維運管理主管陳員，於2015年3月至2023年12月間，因投資失利，以同一位客戶的名義增貸挪用款項，不只一次，也用該名客戶的名義開立數位存款帳戶。

值得注意的是，這名客戶是涉案陳員的親人，王允中說不方便透露倆人關係。將近8年期間，陳員一共挪用親人客戶款項2300多萬元，此案因客戶向銀行反映帳務不對而發現。上銀已於2024年3月27日向銀行局通報重大偶發。

第二案為上海商銀敦北分行前行員郝員，於2024年9月中旬，在日終結帳時，沒依規定把小銀箱交給其他行員覆點，也就是自己結完帳了，本來須請他人覆核點算，但沒這麼做，反倒盜用覆點行員的印章直接竄改資料。

王允中說，此案為挪用銀行公款，金額8.5萬元，屬於單次犯案，動機為賺取利息，也就是想把從銀行Ａ來的錢借給別人賺取利息，但一開始犯案就被銀行自行查核發現。上海商銀已於2014年10月向銀行局通報重大偶發。

值得注意的是，此案因小額交易頻繁，經查有14筆符合上海商銀設定的洗錢表徵，上銀有依照洗錢防制相關規定，向法務部調查局申報STR（可疑交易報告）。

覆點完還能抽取現金？金管會：有無勾結不在裁罰判斷內

第三案為上海商銀儲蓄部前行員林員，2024年9月挪用7名客戶款項共200多萬元，也是單次犯案就被銀行自行查核發現。上銀已於2024年10月向銀行局通報重大偶發。

王允中說，林員因投資虛擬貨幣虧損，也向民間融資公司借錢，於是挖東牆補西牆，在完成小銀箱覆點程序後，再從裡面抽取現金。一般來講，櫃台行員完成覆點後，錢就要交給大出納進金庫，為何中間可以上下其手，當然就是內控有缺失。

媒體問，林員與覆點行員及大出納等人，有無勾結情事？王允中說：「這個不在我們裁罰的判斷裡面。」媒體又問，是否因為上銀主動通報，所以銀行局就沒去瞭解？王允中說：「我們不會說我們不瞭解，犯案手法不方便說明。」

第四案為上海商銀三民分行前行員廖員，於2025年5月，趁客戶兌換外幣時，在轉帳傳票上，把要給客戶的新台幣5萬元打成8萬元，其中3萬元自己收掉，屬於單次犯案、一人受害。

王允中說，此案因客戶反映而東窗事發，動機為個人急需周轉金，至於為何需要周轉不知。上海商銀已於案發當月，也就是2025年5月，向銀行局通報重大偶發。

更多風傳媒報導

