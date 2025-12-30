上海商銀4員工A銀行和客戶2560萬元 金管會重罰1200萬

國內老牌商銀上海商銀爆出行員重大舞弊，有4名行員分別冒用親人名義增貸、A銀行錢、A客戶錢，共挪用2560萬元，被金管會以未完善建立、確實執行內控制度，在跨年前被金管會重罰1200萬元，同時也被要求增加資本計提近12億元，以因應作業風險。

趕在跨年前，金管會再開出罰單，這次受罰的是老牌銀行上海商銀，金管會指出，上海商銀4名行員陸續發生挪用客戶款項或公款，以違反《銀行法》第45條之1第1項制定的《金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法(下稱《內控內稽辦法》)》開罰。

廣告 廣告

金管會透露，分別是數位金融事業部前維運管理陳姓主管、儲蓄部林姓行員、三民分行廖姓行員、敦北分行郝姓行員；陳姓主管因投資失利，冒用親人名義增貸、挪用逾2300萬元，直到親人發現金額不對反應，該案才曝光；儲蓄部林姓行員因偷資虛擬貨幣虧損，又和民間融資公司借貸，所以利用銀行小銀箱覆點後，再私下抽取現金，盜領逾200萬元，造成7名客戶損失；三民分行廖姓行員則是因需要周轉金，利用客戶兌換外幣時，將傳票金額多打3萬元，被客戶發現後抓到；敦北分行郝姓行員則想賺取利息，盜刻同事印章，假裝已把小銀箱交給其他同事覆點，因小額交易頻繁，符合上海商銀STR（有效執行交易監控及申報可疑交易報告）要件，因此被發現。

金管會指出，上海商銀未完善建立客戶資料變更、員工行為管理機制及未落實執行內部控制制度因此開罰，金管會指出，這四名行員皆因私人投資虧損、高利貸壓力或週轉困難等因素，致發生挪用款項情事，顯見董事會及管理階層對於落實員工誠信文化及道德行為作為，核有不足。

由於接連發生行員舞弊，媒體質疑是否有勾結？銀行局副局長王允中強調，這4名行員都是獨立犯案，沒有互相勾結，上海商銀也都有通報重大偶發，不過由於接連查出4件舞弊，顯示銀行螺絲鬆了，因此開罰並要求上海商銀增加資本計提近12億元，預計將會對上海商銀RBC(資本適足率)減少0.1個百分點。

最近一次被金管會開罰，要求提資本計提是國泰世華銀行，去年國泰世華銀行蘭雅分行陳姓行員利用客戶印鑑多蓋存款憑證、偽造簽名等方式，挪用61名客戶共約430萬元，因此被金管會開罰800萬元，增加資本計提約31億元。

至於犯案行員目前處置，金管會表示，目前4名行員都已經解職，銀行也將金額全數追回，同時也已將4名行員名單報送銀行公會，未來這4人能否重回金融業，金管會指出，要由各銀行判斷。

金管會同時還要求上海商銀檢討涉案行員及總行督導責任，並研議、強化第一、二、三道防線應踐行調查程序及處理機制，以及檢討現行員工異常行為管理所涉內控及防弊機制有效性，加強員工教育訓練及強化KYE制度等。