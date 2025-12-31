上海商銀4行員「挪用2560萬公款」 金管會重罰1200萬

金管會重罰上海商銀1200萬元。（示意圖／報系資料照）

上海商業儲蓄銀行近期陸續發生不同分行行員挪用客戶款項或公款事件，合計新台幣2560萬元，其中一案冒用客戶名義增貸長達8年半以上、挪用高達2300萬元，金融監督管理委員會因此開罰上海商銀1200萬元。對此，上海商銀表示，後續將針對金管會提及的6點監理要求事項，進行檢討改進。

上海商銀陸續發生行員挪用客戶款項或公款等違規行為，包括數位金融事業部前維運管理主管陳員、敦北分行前行員郝員、儲蓄部前行員林員、三民分行前行員廖員，共計挪用2560萬元，挪用手法包括冒名申請貸款、挪用櫃員現金及代收付款項、挪用客戶換匯現金等。

廣告 廣告

金管會說明，陳姓主管因投資失利，違規時間長達8年半以上，自2015年3月到2023年12月，冒用陳姓主管的親人名義增貸，挪用金額達2300萬元；郝姓行員2024年9月犯案，未依規定把櫃檯每天收到的帳目給其他行員覆點，並盜用覆點行員的印章，想借給他人賺取利息，挪用8.5萬元；林姓行員在到職半年後於2024年9月犯案，挪用金額200多萬元，透過每天完成小銀箱覆點程序後，再從中抽現金，為了個人投資虛擬貨幣虧損以及跟民間融資公司借錢；廖姓行員則是因需週轉金在2025年5月犯案，單次挪用金額3萬元，透過客戶兌換外幣時，多打傳票金額，再從中拿走差額。

對此，金管會指4案都是獨立犯案，4員工也都已經去職，並認案關缺失，顯示該行有未完善建立及未確實執行內部控制制度，核有違反銀行法第45條之1第1項及其授權訂定之「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」，因此依法核處1200萬元罰鍰。

金管會也針對上海商銀提出6點監理要求，包含依比例原則全面檢討此案違失行為所涉分行人員及總行督導人員責任；針對內部監控指標交易警示訊息，研議並強化3道防線；全面檢討現行員工異常行為管理所涉內部控制及防弊機制的有效性。

另依「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」規定，要求增加作業風險的相關資本計提11.77億元；加強員工教育訓練及強化KYE（認識員工）制度；最後，請銀行報此案4件違法失職人員到銀行公會。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

雙棲女神戀愛中1／樂天女孩黃禹菡牽CEO男友甜蜜接吻 開雙B豪車共返愛巢

曹西平猝逝！醫示警「多人無症狀」 1高危險族群恐須送ICU搶命

離世當天凌晨4時還在回留言！ 曹西平深夜猝逝倒在電腦桌旁地板上