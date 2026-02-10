上海商銀ATM大當機 金管會緊盯2/26前提報告

（中央社記者蘇思云、呂晏慈台北10日電）上海商銀今天發生全台網銀、ATM大規模當機事件，金管會表示，初步了解業者不斷電系統組件損壞造成電力供應中斷，影響分行臨櫃、網銀、全台270台ATM無法運作，依規定業者需在2月26日前提交報告，也會督促業者，確保年節期間服務順暢。

上海商銀今天上午在網站發布公告，上午9時30分到11時因銀行機房機電設備故障，緊急處理中，導致全行ATM交易、網路銀行、客服系統、簡訊系統等暫時停止服務。由於時值春節連續假期前夕，金融服務需求量高，引起外界關注。

金管會銀行局主秘周正山說明，上海商銀已在上午9時13分向金管會通報重大偶發事件，整體影響時間為上午8時到10時50分。上海商銀上午8時發現ATM無法連線，初步了解是不斷電系統組件損壞，造成電力供應中斷，業者與廠商評估後，確定無法在營業前排除障礙，因此影響到營業時間的臨櫃、網銀、全台270台ATM無法正常交易跟運作。

周正山指出，上海商銀提到9時30分後逐漸恢復電力，行內系統10時30分恢復正常運作，10時50分恢復可跨行運作。受影響時間業者改採替代措施或手動作業，目前沒有傳出交易資料遺失與客訴狀況，依照重大偶發規定要在7個營業日函報詳細調查內容，預計是2月26日前提報告。

由於農曆新年即至，周正山表示，金管會過往皆會發函公會，提醒金融機構務必留意自動化交易設備的正常運作，若發生緊急狀況也要有緊急應變機制。金管會將督促上海商銀，確保春節期間即使分行不營業，民眾頻繁使用的ATM、網路銀行與信用卡服務也能維持順暢。

上海商銀對此說明，今天因內湖機房機電設備故障造成供電異常，導致台外幣相關系統暫時無法提供服務，後在第一時間啟動應變機制，並由資訊及相關單位全力處理，上午10時30分陸續恢復營運。上海商銀也對造成客戶無法臨櫃及ATM存提款深表歉意，並表示將加派人力協助客戶處理相關需求。（編輯：林興盟）1150210