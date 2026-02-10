上海商銀ATM、網銀「不能交易」 官方曝原因

上海商業銀行今日發生系統故障情形。（圖／翻攝自Google Maps）





上海商業銀行今（10）日公告，因機房機電設備故障，包含全行ATM交易、網路銀行等功能均無法使用，目前緊急處理中，預計上午11時全面恢復，若有非預期之狀況發生，原定時間可能延長，造成用戶的不便，敬請見諒。

上海商銀指出，本行機房機電設備故障，緊急處理中，影響時間為今日上午9時30分至上午11時。

上海商銀暫停服務範圍：

便利通語音理財專線、全行ATM交易（含補摺機）

網路銀行（含新網銀、網路ATM、越南網銀及香港網銀）

eWB（全球一路通）、eWB app（全球一路通行動網）

掌上銀

FEDI

整合憑證中心

客服系統

簡訊系統

財富管理系統

eDDA、eACH系統、ACH收款平台

HCE台灣行動支付（卡片管理功能-含金融卡、信用卡）

ACCLINK（授權扣帳系統）

官網各項線上作業的本行客戶身份驗證

Sub-brokerage（複委託系統）

財金QRP繳費平台

智能客服

智能理財

