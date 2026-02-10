上海商銀ATM、網銀、臨櫃交易停擺 金管會說明原因

上海商業儲蓄銀行今（10）日上午發生所屬270台ATM、網路銀行及臨櫃業務全面無法交易，金管會銀行局主任秘書周正山傍晚於例行記者會表示，已於上午9時13分收到上海商銀通報重大偶發，初步瞭解可能是不斷電系統組件的損害，造成電力供應中斷。

周正山表示，上海商銀上午8點發現ATM有無法連線的狀況，「他們初步瞭解可能是不斷電系統的一個組件的損害，所以造成電力供應的一個中斷。經過跟相關廠商評估之後，可能確定是無法在9點開始營業之前排除，變成影響到營業之後的分行臨櫃、網銀還有全台270台ATM都無法交易。」

交易停擺，歷時 170 分鐘

周正山說，這情形一直到9點半之後逐漸恢復電力，但還是需要確認相關資料有無遺失風險等等；到了10點半左右，先確認行內系統已可正常運作，進而於10點50分確認跨行都可以正常運作，「所以整個時間可以算是從8點到10點50分，這段時間的業務改採替代措施或手動方式來作業。」

廣告 廣告

周正山說，根據規定，上海商銀須於通報重大偶發後次日起7個營業日內，也就是今年2月26日之前，向金管會銀行局提交詳細報告。適逢農曆春節假期來臨，金管會將密切督促上海商銀針對攸關民眾的服務，「一定要確保能夠順暢的運行」。

不斷電主機故障，不敢貿然開啟電源

上海商銀發言人呂紹宇副總傍晚受訪時表示，本次交易停擺主因位於台北市內湖科技園區資訊大樓內的不斷電系統，其主機發生故障，整個電都跳掉了，「控制的機器故障之後，系統基於安全會自動把電源切斷。」

呂紹宇說，上海商銀人員不敢貿然直接開啟電源，「因為你開啟的話，不知道問題出在哪裡。」而是逐層盤查，所以花比較多時間。

上海商銀為了防止交易資料遺失，先預防性的把主機停下來，變成供應中斷，連帶影響ATM、網銀與臨櫃的交易。

的確有客訴，將個案處理

ATM、網銀、臨櫃全面停擺，難免有客訴。呂紹宇坦言：「確實有客訴電話，我們就個案來處理，就是看個案的情況來瞭解。」

更多風傳媒報導

