上海啟動收購中古屋 強化穩房市預期
（中央社記者張淑伶上海5日電）為刺激房市，上海近日正式啟動首批收購中古屋工作，收儲對象以核心區的小戶型為主，將用於滿足青年等群體的租屋需求。專家分析，新政成交量有限，但可強化穩房市預期。
綜合媒體報導，這項政策試點區域為浦東新區、靜安區、徐匯區，由各區公租房公司作為收購主體，中國建設銀行提供金融支持。這批房源將用於滿足新市民、青年人、大學畢業生等群體的租賃需求。
各區收儲均以小戶型為主。地段條件較好、產權清晰、中小戶型、業主置換意願強烈的房子有望被優先收購。以浦東新區為例，該區優先聚焦內環內、2000年以前建成、單間建築面積70平方公尺以下（約21坪）、總價不超過人民幣400萬元（新台幣1800萬元）的產權清晰房源。
上海此次試點採用「政府主導、市場運作、自願參與」的模式，在核心區針對「老破小」的房源收購後作為保租房（社會住宅），被認為是精準政策。
21世紀經濟報導指出，收購價格能否符合業主心理預期，將成為政策落地效果的關鍵變量。
報導引述同策研究院聯席主席宋紅衛分析說，上海啟動收購中古屋作為保障房先從區域試點開始，在規模上會受到一定的限制，對全市成交量來講影響有限，但是能夠強化穩樓市的預期。
國際金融報指出，影響程度究竟會有多大，還取決於收儲的規模。中原地產首席分析師張大偉表示，如果幾十套、幾百套，對市場沒有任何影響，如果幾千套可能會對市場有一定影響，上萬套的話影響就會比較大，「關鍵是看數量」。
上海中原地產資深分析師盧文曦說，收購資金的支持力度很重要，「銀行現在說是支撐，看怎麼支撐，但是對流通性肯定有好處」。
58安居客研究院估計，若收購資金能達到年成交金額的10%，在系統性的收購行動影響下，將對上海老舊和小戶型存量房市場庫存消化產生舉足輕重的促進效果。（編輯：廖文綺）1150205
其他人也在看
4檔股票今起列處置股 年後才能「出關」
4檔股票今起列處置股 年後才能「出關」
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...
記憶體4檔一度重殺跌停！南亞科、華邦電、群聯重挫⋯發生什麼事？
（財經中心／綜合報導）今天台北股市吹起反攻號角，記憶體族群十點左右開始出現劇烈震盪，指標股群聯、南亞科、華邦電 […]
美光重挫！華邦電力積電等記憶體全走弱 分析師：不急著搶短
美光股價重挫，拖累記憶體族群全面走弱，今（5）日盤中包括華邦電（2344）、南亞科（2408）以及華東（8110）重跌逾半根停板；群聯（8299）、力積電（6770）等10餘檔全面下挫。分析師表示，記憶體族群基本面雖仍強勁，但先前漲幅已大，市場進入利多提前反應的挑剔階段，現階段不宜急著搶短。
外資銀彈狂灌、漲停燈滿天飛！「這記憶體大廠」再成主戰場 還有「這兩檔」被點名最有戲
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股4日先蹲後跳，早盤一度走弱，隨後買盤回籠強勢翻紅，終場上漲94.45點，收在32,289.81點，漲幅0.29%，成交量放大至6,853...
台玻(1802)、華邦電(2344)...金馬年能抱股過年？台股贏家張真卿10檔口袋名單曝光：看好「漲價三傑」再賺5成
金馬年是否可以抱股過年？台股贏家張真卿認為，在內資持續、外資回頭的雙重推力下，今年台股依舊好戲可期，尤其看好「漲價三傑」，未來有3至5成以上的獲利空間。
不配息的0050！凱基009816上市三日狂捲80萬張爆量
不配息的0050，凱基台灣 TOP 50（009816） 自2月3日掛牌以來，憑藉首創的「不配息再投入」機制吸引全台資金湧入，統計上市短短3天，累積成交量已突破80萬張大關。其中掛牌首日終場即成交逾36萬張，刷新今年以來台股 ETF 單日成交量王。
農曆年前發錢了！58億元壽險「大紅包」今起提早入帳 17家日程一次看
農曆年前錢入帳了！不少保戶一早醒來發現銀行帳戶多了一筆錢。長達9天的春節假期即將到來，各大壽險業者為因應保戶於春節期間的資金需求，紛紛提前給付過年期間應發放的生存保險金及滿期保險金，包括中信金（2891）旗下台灣人壽從今（5）日起提前發放，元大人壽支票也今日寄送。《Yahoo股市》整理各家壽險滿期金領取日程，提醒民眾記得刷本子確認。
銀行帳戶14種異常態樣小心被凍！金管會打詐再升級
疑似不法的可疑帳戶樣態愈來愈多！銀行局副局長王允中3日發布修正存款帳戶相關辦法，把八種可疑或異常表徵態樣新增或調整列入第二類帳戶，目前累計已有14種可疑態樣會讓銀行高度警覺，甚至重大或急迫情形時要通報高檢署，並依程度採不同措施，包括結清、凍帳戶、凍部分帳戶等，預計最快今年四月中就可上路。
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
台股盤中震盪翻紅！「這檔」目標價調升至300元 猛炸249億成交額
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（4）日受美股四大指數翻黑拖累，以32196.57點開出後不久，便下跌230.51點失守32000大關；截至上午11時30分，加權指...
訂單能見度達2028年！「這檔記憶體」股價不敵賣壓慘跌逾9% 成交爆巨量44萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（3）日受惠美股全面收紅激勵，加權指數強勁反彈，終場大漲571.33點，漲幅1.81％，成交金額7962.51億元。觀察今日盤...
科技股慘遭「核彈級轟炸」 美股全數收黑
[NOWnews今日新聞]美國眾議院週通過法案，結束美國政府部分停擺，但隨著投資者拋售科技股，並將資金移往與經濟改善更廣泛掛鉤的股票，美股週二（3日）全數收黑。不過，先前大幅下挫的黃金與白銀價格則出現...
CRIF示警：14檔千金股本益比已破50倍 「比輝達還高」避免追高
今年1月甫告一段落，台股漲幅已達11.63%。CRIF中華徵信所，今日發布一份報告，提醒千金股中本益比破百倍的有聯亞的214倍、昇達科的158倍、精測的107倍，此外高過90倍以上的有信驊、創意、穎崴、光聖等，其他總計有14檔破50倍，這些都高過台積電與輝達，作為選股時的估值對照基準的話，宜避免追高風險。但若能鎖定本益比低於輝達、股價位在500-1,000元之間、且可連結AI供應鏈題材與實質訂單的科技績優股，或更有機會成為今年的市場主流。
低軌衛星全面暴衝！昇達科一度觸頂 華通強漲攜手「11檔」攻漲停...唯這「網通廠」營收慘淡大跌6%
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（4）日受美伊局勢緊張與超微（AMD）財測不如預期影響，早盤一度翻黑大跌逾250點，所幸盤中在低軌衛星、記憶體、面板...
台廠免驚啦！ 華強北記憶體報價出爐 粉碎市場傳言
記憶體大缺貨時代還在繼續，雖然最近受到長江存儲擴產提前、長鑫存儲低價倒貨等流言干擾，但中國華強北號稱報價最準市場，報價根本沒跌，反而最高漲超過一成。看到台廠華邦電也喊說明年產能已經被預訂光，南亞科1月營收創新高，年增超過6倍，記憶體變成新的「戰略資產」也不為過！
過年封關持股幾成最安全？ 專家曝「1原則2方向」：還不到全面退場
台股封關在即，指數位處高檔，不少投資人帳面獲利創高，卻陷入「賣了怕踏空、不賣怕回吐」的兩難。市場關注是否該抱股過年，冠軍操盤手楊雲翔昨（3）日在粉專上分享看法指出，現階段量能仍屬健康水準，不必過度恐慌，但必須嚴控持股水位與風險管理。他表示封關前即使位處高檔還不到全面退場，並提醒投資人應把握「1原則2方向」。
惠特告贏三安光電！追回近15億元巨款 股價毫無懸念漲停鎖死
LED設備廠惠特（6706）4日晚間召開重訊記者會，證實與中國三安集團旗下公司爆發設備款爭議，仲裁結果出爐。該案已由中國國際經濟貿易仲裁委員會做主，要求湖北三安光電、泉州三安半導體支付設備價款、利息與補償等費用；若扣除惠特需負擔的逾期交貨違約金及部分律師費後，兩家公司合計仍須付惠特約新台幣14.91億元，以惠特實收資本額7.85億元換算，每股貢獻達18.99元，可望為去年前三季每股稅後淨損3.69元敗績添光。
史詩級反攻！黃金狂飆逾5%創18年最強紀錄
[NOWnews今日新聞]在經歷連續兩個交易日的慘烈拋售後，黃金與白銀價格於週二（3日）強勁回升。由於基本面依然穩固，逢低買盤大舉進場，推動黃金邁向自2008年11月以來最大的單日漲幅。市場報價表現現...
金宣虎道歉！否認刻意逃稅「補繳歸還財產」止血
透過所屬經紀公司Fantagio發表聲明，除了解釋當初成立一人公司是為了從事戲劇、劇場相關活動，並非刻意逃稅，也表示該公司已於一年多前，就停止實際運營，目前正在依規定進行法人解散程序，也已補繳對應個人所得稅，他並道歉「正在深刻反省中。」