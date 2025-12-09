上海地鐵「蹲坐」成風氣 專家籲：隱藏絆倒風險

上海地鐵尖峰時段人潮眾多，因此「蹲坐族」在車廂各角落成了另類風景；有人自備摺疊椅、有乘客乾脆席地而坐，只因通勤動輒一小時以上。但混亂動線也埋下安全隱憂，曾有人因此被絆倒受傷，專家呼籲保持通道暢通，勿讓便宜行事變成危險源頭。

上海地鐵蹲坐成風氣，專家呼籲有隱藏絆倒風險。（圖／東方衛視）

上海地鐵尖峰時段「蹲坐族」現象日益普遍，許多通勤時間超過1小時的乘客為了舒緩疲勞，選擇在車廂各處蹲坐休息，有人甚至自備摺疊椅或使用桶子當座椅。然而，這種行為已造成安全隱患，曾有男乘客因絆倒在蹲坐女乘客而導致對方腰椎骨折，引發法律訴訟。專家提醒，在擁擠的地鐵車廂內蹲坐不僅可能危及自身安全，也會對其他乘客造成不便與風險。

上海地鐵9號線和11號線在尖峰時刻人潮眾多，「蹲坐」已成為車廂內常見的景象。乘客們經常蹲坐在車廂中間、車門附近或車廂銜接處。一位上海地鐵乘客表示，因為沒有座位且站著感到疲累，所以選擇蹲坐，他的通勤時間大約需要1個小時。當被問及是否擔心絆倒他人或被他人踩到時，這位乘客回應，他通常會靠邊坐，不會造成妨礙。

在上海地鐵中，有些乘客為了舒適，會自備摺疊椅，有些則使用桶子當作椅子，這種情況多見於通勤時間超過1小時的乘客。另一位每天都這樣通勤的乘客對於這種行為可能存在的安全隱患表示不解，認為這不會造成問題。

然而，去年上海地鐵就曾發生一起事故，一名男乘客在尖峰時刻被一名蹲坐的女子絆倒，導致女子腰椎骨折。女子將上海鐵路和該名男乘客告上法院，並獲得賠償。這一事件再次引發了對地鐵蹲坐行為安全性的討論。

一位上海民眾指出，後面的乘客可能不知道前面有人蹲坐，尤其在沒有地方扶持的情況下，人群往前擠可能會踩踏到蹲坐的人。他分享道自己曾被推倒過，而且有時候人坐在地鐵門口，下車時需要跨過對方，增加了不便與危險。

大陸專家提醒，在尖峰時段人潮擁擠的情況下，地鐵車廂本就空間有限，乘客若為了休息選擇蹲坐，不僅自身暴露在被絆倒、被踩踏的風險中，也增加了他人移動的不便與危險。專家呼籲上海通勤族共同維護搭車安全，保持通道暢通，避免因一時便宜行事而引發安全問題。值得注意的是，調查顯示97.5%的民眾希望對地鐵內的蹲坐行為進行管制，反映出大多數人對這一現象的擔憂與不認同。

