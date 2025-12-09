上海場被取消！濱崎步澳門演唱會也沒了 本人發聲道歉

日本天后濱崎步澳門演唱會被取消。（圖／翻攝自濱崎步IG）





日本天后濱崎步上月29日原本將在上海舉辦演唱會，卻在前一天因「不可抗力的因素」被迫取消，最後她仍在無觀眾的情形下完成演出，當時就有不少歌迷擔心此次巡迴最終場澳門站恐面臨同樣情形。對此，濱崎步今（9）日也沉痛證實消息。

濱崎步在IG表示，原訂2026年1月10日在澳門舉行亞洲巡迴最終站的演唱會，在經紀公司與主辦單位協商過後，因為「種種因素」確定取消。她坦言經過上海站事件後，再度宣布壞消息，內心非常難過。

濱崎步無奈指出，沒辦法與一直支持她的粉絲們完整地走到巡迴最終場，讓她及團隊都感到遺憾與不捨，並致上最深的歉意，但她也承諾會讓保有上海、澳門站門票的觀眾，優先購買2026年舉行的體育館巡演門票，目前正全力協調中，希望外界能給一點時間，她也不會辜負大家期望、盡力而為。

濱崎步宣布澳門演唱會取消。（圖／翻攝自濱崎步IG）

濱崎步宣布澳門演唱會取消。（圖／翻攝自濱崎步IG）



