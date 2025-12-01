上海場「1.4萬空位」仍唱完 濱崎步：最難忘演出之一
中日關係緊張之際，日本人氣女歌手濱崎步的上海巡迴演唱會在開唱前一天突然被取消。儘管如此，她仍展現十足專業，在沒有觀眾的場館裡，對著1.4萬個空位完整唱完全場。
原定29日登場的濱崎步世界巡迴上海站，前一天臨時被通知因不可抗力因素取消。演唱會當天，舞台燈光仍全數開啟，濱崎步和約兩百名舞者照常上台演出，完整跑完整套流程。
濱崎步事後在社群平台上傳演出照片，表示這是她最難忘的一場演出之一。即使台下座位全空，她依然維持全程專業，也讓粉絲大讚敬業精神讓人佩服。
外界也關注巡演最終站2026年1月10日的澳門場是否會順利舉行。由於上海場遭突然喊卡，不少粉絲擔心下一站是否會再度臨時取消，紛紛祈禱一切順利如期登場。
