上海好繁華？這款手沖咖啡一杯5.7萬「直逼黃金」 業者曝有常客

咖啡比黃金還貴你信嗎？中國上海近日一款天價手沖咖啡爆紅，號稱使用巴拿馬著名莊園產出的咖啡豆，一杯竟要價人民幣12899元（大約新台幣5.7萬元），引起熱議。業者透露，每個月都有常客預訂，想喝還得排隊。

綜合中國媒體報導，有民眾在上海外灘金融中心一處咖啡廳發現一款天價手沖咖啡，主打每杯使用「僅用13～15克豆子」，不過要價5.7萬元，瞬間引起網友熱議。

事後媒體上門詢問，員工表示該豆子產自巴拿馬著名的翡翠莊園，拿下2025年巴拿馬最佳咖啡豆(BOP，Best of Panama)，全球僅有20公斤，相當珍貴。

員工指出，每杯咖啡約使用13~15克的咖啡豆，以1克咖啡豆搭配15毫升水比例進行沖泡，誠品約200毫升，也因咖啡豆成本極高，且保鮮期有限，「不會大量備貨，目前店內僅存10幾克存貨」，若想喝到還得提前預約。

員工也透露，購買這款咖啡的消費者不多，不過每月仍有「固定顧客」下單品嚐。

報導指出，同款BOP瑰夏日曬組標王咖啡豆，禮盒售價同樣高得驚人，一罐50克標王豆、50克黑標豆，就要價22999人民幣（大約新台幣10.2萬元）。



