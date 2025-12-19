上海婦獨吞母拆遷款、拒分5手足 240多萬現金藏床底

在這個極少使用現金的時代，上海竟有人在家中隱藏了數百萬（人民幣，下同）的現金，並且這筆錢很多還保持著全新的包裝。直到法院上門搜查，這筆藏匿已久的資金才被發現，而背後卻隱藏著一場六兄弟姊妹撕破親情的鬧劇。

春城晚報報導，事情要從2019年說起，上海的鄭阿姨是家中長女，戶口落在自己母親的老宅內。當年，老宅被徵收後有280多萬元補償款，這本該是全家歡喜的事，卻直接讓鄭阿姨一家反目成仇。

當年，鄭阿姨獨自領取了這筆巨款，老母親則是一紙訴狀將女兒告上了法庭。經過上海市虹口區法院審理，認定這筆徵收款應歸老母親所有，原因在於鄭阿姨雖戶口在老宅，但從未實際居住，且已在別處享受過政府福利分房。最終，法院判決鄭阿姨需將款項返還給母親。

在判決剛生效後，鄭阿姨的母親突然病逝，這筆錢一下子變成了遺產，六個兄弟姊妹都有繼承權。然而，鄭阿姨拒不履行法院判決，用各種理由拒絕支付。一開始鄭阿姨老公稱，這筆錢早就被花掉了，隨後又謊稱，錢被用於理財投資，相關憑證已被銷毀。

法官根據鄭阿姨的居住和消費情況等深入分析，認為這筆錢依然藏匿在鄭阿姨家中的可能性比較大。於是，虹口區法院執行局決定採取行動，帶著搜查令上門搜查。經過一番細致搜查，執行幹警們在床底發現100萬元及多箱現鈔，總計240多萬元。

此時，鄭阿姨還在辯稱，這些錢並不是補償款，而是自己的積蓄和兒子的工資。經過執行幹警不斷地釋法，鄭阿姨終於承認，這筆藏起來的款項，就是那筆徵收補償款，當年提現之後，就一直將這筆錢藏到了現在，甚至連包裝的紙張都還完好無損。

協調會上，鄭阿姨聲淚俱下，請求法官做通弟弟妹妹們的工作，減免部分本金和利息。她提到自己在父母生前照顧頗多，並且母親的墓地錢也是自己出的。然而，法官明確指出，無論出於何種原因，私自隱匿執行財產都是違法的，必須承擔相應的法律責任。

經過多輪溝通與協商，最終申請執行人，也就是鄭阿姨的兄弟姊妹們讓了一步，同意在遲延履行利息上做出減免，雙方達成和解協議。

