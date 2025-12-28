上海小貓熊估明年2月抵台 蔣：可愛又親切的牽掛

小熊貓即將在明年2月來到台北。（圖／東森新聞）





在去年的雙城論壇，台北與上海已經約定好要以木柵動物園的黑腳企鵝來交換上海動物園的小貓熊，預計在明年二月，將會有2隻小貓熊入住台北，到時候也會開放，讓市民一起為他們取名。台北市長蔣萬安說這是彼此之間可愛又親切的牽掛。

超級超級超級，無敵可愛的小貓熊，就在上海動物園，預計明年二月，就會來到台北木柵動物園，而到時候一身毛茸茸外表，絕對超級吸睛，也預期會掀起一股小貓熊旋風。

民眾：「好可愛。」

真的超可愛，就是這兩隻小貓熊，公的是2023年出生，2歲，而母的比較害羞，只有1歲，在去年台北上海雙城論壇的約定中，即將要在明年二月入住木柵動物園，預計到時就會讓台北市民一起來取名。

台北市副市長林奕華：「兩邊的動物園商談的部分是，到台灣再由我們來命名。」

台北市議長戴錫欽：「等到二月分如果順利，依照我們相關的法規，進到台北市之後，我們也希望能夠，由市民廣泛來參與。」

超級卡哇伊的取名活動預計年後就會出動，而上海小貓熊之所以會來，是因為2024年雙城論壇的約定。

在2024年雙城論壇當中，台北與上海已經約定好了，要以木柵動物園的黑腳企鵝，來交換上海動物園的小貓熊，所以未來我們的黑腳企鵝，會住在這個地方，而大家都說企鵝是一個大家族，所以非常多人都盼望，我們的小傢伙能夠融入其中。

雙城論壇的動物交流，對於台北市長蔣萬安而言，有很大的意義。

台北市長蔣萬安：「台北的小朋友都在問，小貓熊什麼時候可以來，我要特別感謝，上海團隊大力的幫忙，能夠讓我們小貓熊的血緣更新，能夠有實質的進展，這不只是動物園的事情，更是兩座城市，可愛而且親切的牽掛。」

台北與上海之間的市政交流，這可愛又親切的牽掛，全都繫在了黑腳企鵝還有小貓熊的身上，所以這樣子軟調性的議題，或許就符合，蔣萬安所盼望的拋開政治。