上海小貓熊明年2月來台！與北市交換動物 萌樣率先曝光

台北市立動物園目前小貓熊家族約10餘隻，圖為與日本多摩動物園合作來台的「未來」。台北市立動物園提供



雙城論壇在上海登場，去年兩邊簽訂合作備忘錄中，台北市立動物園將以黑腳企鵝與上海動物園交換小貓熊。台北市副市長林奕華昨率隊參訪上海動物園，表示希望明年2月小貓熊就會來台，由北市負責命名。

上海動物園介紹，準備交換的2隻小貓熊為一公一母，公的2歲好動不挑食，母的1歲則較為害羞，都屬幼年階段，需要時間適應環境。飼養員也在現場對即將赴台的雄性小貓熊進行定點跟隨的行為訓練。林奕華說，順利的話，明年2月2隻小貓熊就能抵達台北市動物園，由我方命名。

上海動物園將送台北兩隻小貓熊，正由飼養員進行訓練。翻攝自台北市議員秦慧珠臉書

至於黑腳企鵝方面，林奕華看了上海動物園的情況，表示環境非常好，兩邊動物園也在2017年簽署保育動物的合作案，過去就多有交流。這次交換都屬瀕危動物，以避免基因窄化。

據北市動物園資料，小貓熊別名紅貓熊、火狐狸，毛髮是咖啡色系，曾一度遍佈歐亞，現在只侷限在青康藏高原南部及東南部 2200公尺到4800公尺高度，被列為「瀕危」等級，野外族群數量可能不到1萬隻。

台北市立動物園將有2隻黑腳企鵝與上海動物園交換。台北市立動物園提供

