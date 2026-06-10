上海市副市長陳宇劍涉嚴重違紀遭查 成上海被查第三「虎」

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上海市排名第7的副市長陳宇劍，因為涉嫌嚴重違法違紀，已經遭到中共中紀委國家監委的「紀律審查」和「監察調查」。

大陸「中央紀委國家監委」網站今（10）日宣布，上海市政府黨組成員、副市長陳宇劍，由於涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委的「紀律審查」和「監察調查」。陳宇劍也成為中共二十大以來，被查的上海第三「虎」。（葉柏毅報導）

據大陸方面公開資訊顯示，陳宇劍生於1970年2月，生，山東郯城人，1993年7月參加工作。陳宇劍曾經擔任上海市松江區區長，閔行區區長，閔行區委書記等職，2023年12月，出任上海市副市長。

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陳宇劍曾經在今年5月底公開亮相，據《皖西日報》5月30日頭版頭條報導，5月27日到28日，陳宇劍率隊到安徽六安考察調研，這是陳宇劍官宣落馬前，最後一次出席公開活動，並見諸報導。

據大陸媒體報導，上海總共設有8位副市長，陳宇劍排名第7，分管農業與醫藥衛生，還是上海市紅十字會會長。陳宇劍也是中共二十大以來，繼上海市人大常委黨組書記董雲虎、前上海市委常委朱芝松之後，上海落馬遭查的第三隻「虎」。

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