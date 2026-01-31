上海市委書記陳吉寧會施凱爾 提金融服務優勢互補

（中央社台北31日電）中共上海市委書記陳吉寧今天會見到訪的英國首相施凱爾。陳吉寧表示，願與英方在金融服務、生物醫藥、綠色發展等領域加強優勢互補，密切人文交流和人員往來。

據上海市政府政務新媒體平台「上海發布」，陳吉寧31日會見施凱爾（Keir Starmer）表示，中英同為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，加深雙方交流合作不僅符合兩國自身利益，也有利於整個世界。

陳吉寧表示，作為中國經濟中心城市和改革開放的前沿窗口，上海正深化建設「五個中心」，著力營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，以制度環境的長期、穩定、透明、可預期，支持中外企業在上海取得更大更好發展。

陳吉寧指上海已成為全球最安全的城市之一，表示願與英方在金融服務、生物醫藥、綠色發展等領域加強優勢互補，在文化、創意、教育等方面深化交流互鑑，密切人文交流和人員往來，為促進中英合作交流作出地方的更大貢獻。

據發布，施凱爾提到，這次率英國重要工商界、文化界代表訪問中國，充分彰顯了英中合作的廣度和致力於發展長期穩定的全面戰略夥伴關係的決心和信心。

他說，上海是英中合作交流的重要城市，眾多英國企業選擇上海開拓業務並獲得成功，希望在加強雙方交流交往中增進了解和互信，圍繞金融、科技、文化、創意及應對氣候變遷等深化務實合作。

施凱爾28至31日訪問中國，是最近8年首位訪中的英國首相。

中國國家主席習近平29日在北京人民大會堂會見施凱爾指出，中國願與英國發展長期穩定的全面戰略夥伴關係；施凱爾則呼籲建立更加成熟的中英關係。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1150131