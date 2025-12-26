上海平安夜很魔幻？女扮聖誕老人發糖竟被捕！驚見警局滿是「聖誕罪犯」

上海女子平安夜穿聖誕裝遭警盤查，至警局時發現局裡早已有許多被抓進來的「聖誕老人」，荒謬執法引發輿論譁然。 圖：翻攝自網路

[Newtalk新聞] 平安夜上海街頭出現荒謬場景！一名女子在平安夜穿聖誕裝發蘋果，竟被警方以奇裝異服為由帶回派出所盤查，且局內還有其他聖誕老人遭殃。中國近年雖未明文禁過洋節，但從拆除聖誕樹到校園下令禁止，官方打壓動作頻頻，甚至搬出毛澤東冥誕來對抗，引發輿論反彈。

網路上流傳一段影片，上海長安路在12月24日發生一起插曲。一名女子翻出過去的聖誕老人裝，原本想當個「人間聖誕老人」傳遞溫暖，準備了大量蘋果作為「平安果」要發送給路人。不料這份好意卻換來警方關切，員警認定她穿著奇裝異服，直接將人帶上警車製作筆錄。該名女子無奈表示，沒想到會在警局度過節日，更發現局裡早已有許多被抓進來的「聖誕老人」，直呼這是一個魔幻又難忘的平安夜。

這股抵制洋節的氣氛不只出現在上海，西安海德小鎮也傳出聖誕裝置遭殃。一棵大型紅色聖誕樹被硬生生放倒拆除，橫躺在地上；老城根的「晶夢之森」聖誕城裝置藝術，也無預警在24日與25日暫停開放。儘管官方近年僅倡議不慶祝西方節日，並未正式立法禁止，但實際執行層面卻是毫不手軟，檯面下的管制動作越來越大。

校園內部的管控更是嚴格，社群平台X帳號@whyyoutouzhele流出的截圖顯示，許多學校群組發出公告，嚴禁師生慶祝聖誕節等西洋節日。校方甚至特別強調，12月26日是毛澤東冥誕，要求將焦點放在紀念偉人，徹底阻止人民過洋節的風氣蔓延。

針對當局強硬作法，中國小學生雖然配合喊著「只過中國節」，但網路上也出現不同聲音。Bilibili博主「暴力作家歐陽乾」就看不下去，痛批這種一板一眼的發言像是編排好的，並質問為何要這樣折騰孩子。他認為節日想過就過，外國人也慶祝春節，並未見他們咬牙切齒喊抵制，中媒不斷宣導阻止過洋節，恐怕只會招來更多民怨。

