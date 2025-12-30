上海往還蔣萬安「想到的不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平」／尤榛嚴

尤榛嚴

台北市長蔣萬安於上海雙城論壇致詞（見圖）時提到，稍晚將飛越台灣海峽返台，他所看見的，是為生活打拚的人民，並誠摯呼籲，盼未來提及台灣海峽時，「想到的不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平」。這段話之所以引發討論，不僅因其語言溫和動人，更在於其所處的時空背景與政治意涵。「呼嘯與波濤」寓意中共數年來不時的機艦繞台。

在當前兩岸關係高度緊張、軍事與安全議題頻繁浮上檯面的情況下，「台灣海峽」往往被視為衝突與對抗的象徵。蔣萬安的表述，刻意將焦點從政治對立轉向人民生活，將海峽從戰略與意識形態的想像，拉回到日常與民生層次，試圖喚起對和平與穩定的共同期待。

廣告 廣告

值得注意的是，這段發言並未觸及主權、制度或統獨等高度敏感議題，而是以「盼望」與「呼籲」的方式，傳達對繁榮與和平的想像。這種克制而模糊的政治語言，使其在北京與台灣內部都保留了詮釋空間，也符合雙城論壇以市政交流為主軸的定位。

從城市治理的角度來看，蔣萬安強調當天往返、以市政為重，隱含的是地方層級交流的務實角色：即便在宏觀政治結構僵持之下，城市之間、人民之間仍有對話與互動的可能。

整體而言，這段話未必能改變兩岸現實，但它反映了台灣社會在高度不確定氛圍中，對和平與安定的深層渴望。它所提供的，不是一個具體解方，而是一種降低張力、保留空間的政治想像，也正因如此，才引發不同立場的解讀與辯論。相對的上海市長龔正講話時提到老詞「兩岸一家親」、「偉大民族復興」等，未能十分交集，但也是預期中可以理解的。反正兩岸關係緊繃有一段時期之中，能坐下來面對面對話，總是好事一樁。蔣市長一周前遇一二一九捷運暴力事件，出發前深夜又逢四級強震（宜蘭外海震央七級），當日往返上海，為兩岸交往睦誼，做到了也說到了，夠忙碌夠辛苦了！（照片翻攝臉書）