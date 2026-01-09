上海才判賠千萬！海底撈又傳2歲童「原味尿布」丟鍋 母全程拍抖音
中國連鎖火鍋龍頭「海底撈」新年又遇未成年排泄物危機。一名家長帶幼童前往江蘇徐州分店用餐時，不僅公然在餐桌上換尿布，幼童將換下的尿布丟進火鍋內，湯汁瞬間噴濺，過程甚至被家長錄影發布至抖音。由於去年剛發生上海少年朝鍋內小便判賠人民幣220萬元（約新台幣1,000萬元）的案例，此事件引發全網轟動，紛紛驚呼：「這家長難道不看新聞嗎？」
根據流傳出的監視器與家長自拍影片顯示，當時一名父親正在座位上替2歲幼童更換尿布，孩童隨後竟順手將手中的尿布精準投向桌上的火鍋內。更令網友傻眼的是，家長第一時間並非致歉，而是將錄下的影片以「紀錄親子瞬間」為名上傳抖音，誇張行徑立刻遭到撻伐，該分店隨即報警處理。
海底撈徐州雲龍萬達店門市人員證實確有此事。業者表示，為了確保食品衛生安全，已將該桌使用的相關鍋具及餐具全數報廢，並對全店進行深度清潔與消毒，並證實已正式報警，對外聲明將依法追究幼童監護人的相關法律責任，絕不姑息這種破壞餐飲衛生及品牌形象的行為。
此事件之所以引發高度關注，是因為去年2月才發生類似事件，兩名17歲少年為了拍片搏流量，竟朝鍋底小便，遭海底撈告上法院。最終法院認定嚴重損害商譽與營業損失，判定監護人需賠償人民幣220萬元（約新台幣1,000萬元）。
★《鏡新聞》關心您：不良行為，請勿模仿。
更多《鏡新聞》報導
上海「海底撈小便案」1少年登報道歉 監護人連帶吞賠千萬苦果
中國青島啤酒「最貴一泡尿」 竟是外包工人口角後報復上傳
3男辯「心情不好」加料惡搞10家麻油雞 法官不信全送收押禁見
其他人也在看
太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕
柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 135
台積電洩密案第4名內鬼將現身！陳姓工程師今移審法院拚交保
台積電爆發一連串洩密案，先爆發前工程師陳力銘勾結內鬼吳秉駿、戈一平竊取2奈米晶片機密，並將資料交付東京威力科創（（ＴＥＬ））台灣子公司，3人迄今遭智慧財產及商業法院收押。不過，陳力銘後續又咬出新內鬼陳姓工程師竊密，檢方今早將在押的陳姓工程師移審法院，合議庭將開庭決定是否交保。據了解，陳姓工程師涉及重罪且迄今不吐實，交保恐怕有得拚。太報 ・ 1 天前 ・ 25
對神明不敬! 男闖城隍廟"抽打天公爐" 警調監視器追查
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導全台首邑縣城隍廟，遭人惡意在深夜，破壞五營令旗、黑令旗和天公爐等設施，監視器拍下這名男子，粗魯的破壞廟外物品的景象。廟方大為光火，嚴厲指責這樣的破壞行為，目前警方也已經調閱附近監視器追查中。男子破壞縣城隍廟前神器，警方調閱監視器影像追緝中！（圖／民視新聞）監視器拍下，男子手持長長的竹棍，先是用力的抽打廟前執事排仗，一鞭一鞭的都打在龍頭上，接下來又走往黑令旗，又是一陣猛打，最後還走向廟門口的天公爐，對著爐身亂打一通，其實在這一連串的動作前，男子還先去騷擾了，廟旁的五營令牌。廟前五營令牌、黑令旗、天公爐，都遭怪異男子持竹棍鞭打。（圖／民視新聞）時間是深夜，這名男子最後還把黑令旗整個扯斷，翹著二郎腿在廟前休息。廟方是隔天發現調閱出監視影帶，這才發現竟然有這等膽大妄為的行為出現。廟方對這樣的破壞行為也是百思不解，也確認這名怪異男子，不是熟識的信徒，通報警方處理。廟方懷疑男子身心狀況有問題，不過也有民俗專家認為，恐怕是五營兵馬有話要說。廟方表示縣城隍創建於清康熙年間，有三百多年歷史，也是重要的地方信仰中心，第一次遇上這樣的破壞事件，也希望警方能盡速找到男子，釐清原因。原文出處：對神明不敬! 男闖城隍廟"抽打天公爐" 警調監視器追查 更多民視新聞報導春節將至！桃園287宮廟響應「環保祭祀」營造永續宗教環境幫女子「打開心結」神壇前猥褻！廟祝辯：王母娘娘指示詹惟中抽國運「下下籤」被炎上！怒改PO文反嗆：有病快看醫生民視影音 ・ 19 小時前 ・ 2
高階警婚外情！還和議員「搶女人」飾2角討1千萬 淚：做出幼稚的事
前台南市警察局秘書室主任莊武能，涉入婚外情三角戀，2022年一人分飾兩角，傳訊息勒索新竹縣議員1千萬元，並相約在尖石溫泉會館見面，警方到場逮人時，莊武能還開車衝撞自家人，一審強制罪判刑6年。莊武能上訴二審，日前辯論終結，莊武能在法庭上講到哽咽，強調「我不是一個不重視名譽的人」，爭取無罪，全案將於2月10日宣判。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
超商悠遊卡.包裹遭竊 調閱監視器竟為同一人所為
社會中心／莊立誠 黃啓豪 新北報導位在新北市板橋區的湳雅夜市裡，接連發生竊案，受害的都是同一間超商！大夜店員在盤點貨物時，發現店裡少了好幾張悠遊卡，就連民眾的包裹也少了好幾件，店員調閱監視器，發現有一名竊嫌，兩度入內行竊，沒想到，他食髓知味，第三度到店裡，馬上被店員認出來，最後在熱心民眾協助下，順利抓人。夜市裡，2名身材魁武的男子，雙手架住穿著黑色外套的女子，只見這名女子，還不斷反抗，引起民眾議論紛紛。就怕是當街擄人案，圍觀民眾趕緊報警。超商悠遊卡.包裹遭竊 調閱監視器竟為同一人所為。（圖／民視新聞）警方獲報到場，進到便利商店裡，原來被架住的，是一名竊嫌，而這兩名彪形大漢，是英勇逮賊的熱心民眾。事發就在新北市板橋區湳雅夜市裡，超商大夜店員盤點貨物時發現，店裡有好幾張悠遊卡，以及民眾的包裹，不翼而飛，財損總共7萬8千多元。調閱監視器後才發現，以為是一名留著長髮、綁辮子的女竊賊，抓到人之後，才知道他是男的，29歲的何姓男子，在週一傍晚，以及凌晨時，兩度入內行竊。就在這名竊嫌，再度來到便利商店時，馬上被店員認出來。在兩名熱心民眾的協助下，順利逮人。超商悠遊卡.包裹遭竊 調閱監視器竟為同一人所為。（圖／民視新聞）板橋警分局板橋派出所副所長林恒毅：「係因何姓犯嫌於日前至夜市內超商，竊取約新台幣7萬餘元包裹，又於昨日晚間返回超商時，由大夜店員認出並追呼抓捕，在場熱心民眾協力抓捕犯嫌。」這名何姓嫌犯再事後，坦承犯行，挑在人來往的夜市下手行竊，下場就是被依法送辦。原文出處：超商悠遊卡、包裹遭竊 調閱監視器竟為同一人所為 更多民視新聞報導全力搜救辛柏毅 賴清德盼全民集氣：祈禱他能平安歸來桃園公布2026首波酒駕累犯 15人姓名、照片曝光廟會百元互動惹議！與內褲辣妹「埋頭吸奶味、摸屁股」影外流民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
逾7千妙瓦底中國籍電騙犯押解回國 逾5百金主落網
（中央社台北8日電）中國公安部今天表示，中國已與緬甸、泰國建立三方協調機制，目前已有7600多名妙瓦底地區中國籍涉及電信騙疑犯押解回國；去年以來已累計拘捕詐騙集團幕後「金主」、頭目和骨幹共542人。中央社 ・ 21 小時前 ・ 2
台中榮總無照廠商動刀疑雲 涉及「密醫」移請中檢偵辦
台中榮總遭周刊爆料神經外科醫師疑似讓未具醫事證照的醫材廠商進入手術房內執刀手術。對此，台中市衛生局今晚指出，因涉及「密醫行為」，違反醫師法刑事責任，今日已派員前往稽查，並彙整相關情資，將全案移請台中地檢署偵辦。180病人疑似受害周刊報導，台中榮總有3名醫師遭爆料疑讓無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中國附醫醫師遭控性騷病患被停診 中市府啟動調查
（中央社記者趙麗妍台中8日電）中國醫藥大學附設醫院身心科醫師遭病患控訴有不當肢體接觸，醫師否認、院方對醫師停權停診；台中市衛生局今天證實啟動調查，若調查性騷擾屬實，最重可廢止醫師證書。中央社 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
詐欺車手被警「破窗拖下車」 驚險瞬間曝｜#鏡新聞
北市出現警匪追逐！行天宮捷運站昨天（1/6）晚間，一名男子被便衣刑警，從黑色汽車上給直接拖下車壓制，馬路上的驚險場面也嚇壞目擊的女學生，據了解，整起圍捕行動原來是為了逮捕前來取款的詐欺車手，而警方也在他收款的假交易所辦公室逮捕另一名女同夥，全案2人都被雙雙送辦。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
清潔隊員送拾荒婦電鍋案定讞！確認「褫奪公權1年」
台北市環保局一位黃姓清潔隊員，日前將回收車上殘值32元的舊電鍋送給拾荒阿嬤，涉犯《貪污治罪條例》遭起訴，士林地院去年12月2日宣判，判他3個月有期徒刑、緩刑2年，褫奪公權1年，近日士林地檢署在上訴日期屆滿時，決定不提出上訴，全案就此定讞。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
前桌球國手涉吸金5千萬! 分飾兩角冒名運彩公會理事長
中部中心報導台中地檢署，日前針對一起涉嫌偽造文書、違反《銀行法》的案件，提起公訴，特別的是，這名楊姓女被告，是前桌球國手，還曾經在國際賽中，為國爭光得到銅牌。但是，她卻被指控，一人分飾兩角，冒用運彩公會理事長的名義，涉嫌吸金詐騙，金額高達5千萬元。這名短髮的桌球選手，遭到民眾指控，利用投資刮刮樂彩券，涉嫌違法吸金！被害人指控，楊女去年底找上他，由於信任對方是前桌球國手，還曾經在國際賽中拿下銅牌，為國爭光，退役後又有保險理專背景，被害人就投資了120萬元，但只拿到9千元的紅利，對方就失聯了！前桌球國手涉偽造文書遭起訴。被害人最近提告，還衍生出案外案，原來楊姓前國手，在4年前開始，疑似謊稱與運彩公會理事長何昱奇，關係很好，藉此取得其他被害人信任！理事長指控，被告運用"神鬼對話"的手法，一人分飾兩角，製造兩人合股經營彩券行的假象，向客戶募資，短短2年，騙了35名客戶、捲款高達5千萬元！前桌球國手涉偽造文書遭起訴。被害人指控，這大筆錢，最後疑似因為被告地下簽賭，通通輸光。記者撥打楊姓被告手機求證，但她沒有接電話。被告涉及盜刻何理事長的印章，涉嫌偽造文書、違反銀行法，由台中地檢署檢察官提起公訴。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：前桌球國手涉吸金5千萬 分飾兩角冒名運彩公會理事長 更多民視新聞報導前住戶"寄生停車格"長期竊電 現任屋主.管委會提告假醫美董娘盜圖裝闊 誆投資醫美器材吸金1.3億破獲25億洗錢案! "缺錢公司"成洗錢破口 企業主淪共犯民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中檢出手！台中榮總驚爆手術讓廠商執刀 已立案調查
即時中心／林韋慈報導台中榮民總醫院近日遭媒體爆料，神經外科有醫師允許無醫師資格的醫材廠商進入手術房執行手術。台中市衛生局接獲通報後立即派員稽查，全案已於昨（7）日函送地檢署偵辦，中檢證實已分「他」字案，由檢察官調查中。民視 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
太子集團創始人遣送中國 黑金帝國的崩塌與追問／羅登廉
羅登廉（作家、文藝評論家） 據柬埔寨媒體報導，太子集團（Prince Group）創始人兼董事長陳志在柬埔寨被台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
逼問友人下落 17歲高中生小吃店打工竟被擄走｜#鏡新聞
基隆一名17歲的少年，在小吃店打工，昨天(1/6)工作時，突然被一群人持刀吆喝後擄走，控制行動長達3小時才被丟包。警方追查發現，擄人的7名嫌犯，竟然也都是未成年，擄走少年是為了問出一名朋友的下落，過程中還持刀、槍恐嚇，但少年堅稱自己和對方不熟，最後才被釋放，警方已經逮捕其中3名嫌犯，持續追查4名在逃共犯。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
載客驚魂! 車資問題爆口角 運將遭乘客"持刀架脖"
社會中心／洪巧璇、洪國凱 新北報導司機遭乘客拿刀架住脖子！今天（7日）清晨一名計程車運將在台北市林森北路酒店前載客，乘客快到目的地才突然說沒帶錢，問能不能轉帳？司機拒絕揚言載到派出所，他才從口袋內掏出300元丟給司機，雙方因此爆發口角，沒想到乘客下車，竟打開駕駛座車門，拿折疊刀抵著司機的脖子威脅。計程車司機vs.持刀乘客：「下車。好好說。下車。我們好好說。」駕駛座車門突然被打開，一名男子手持摺疊刀，抵住小黃運將的脖子，大聲嚷嚷要司機下車。計程車司機vs.持刀乘客：「不要這樣。下車。大哥對不起。」運將先是假意配合下車，趁歹徒不注意，馬上關起車門逃離，同時撥打110報警，不過回想事起發當下，還是心有餘悸。當事計程車司機：「當然蠻害怕的，因為我怕他真的捅我怎麼辦，開車賺個錢而已，突然被拿刀架在脖子上，害我到現在都沒有辦法再載客，我到現在心情還是...。」民視記者洪巧璇：「當時男子就是在中山區的酒店外頭招手攔車，沒想到上車之後，卻因為車資的問題和司機吵了起來，甚至還拿刀恐嚇。」載客驚魂！車資問題爆口角 運將遭乘客「持刀架脖」威脅（圖／民視新聞）事發在7號早上8點多，22歲范姓乘客抵達新北市三重的目的地後，詢問林姓司機，車資能不能用轉帳的，被拒絕後就從身上掏出300元，丟到前座，雙方因此爆發口角。計程車司機vs.持刀乘客：「300。不是，你用丟的是什麼意思。300給你，不用找可不可以啊。尊重的問題。什麼叫尊重啦。」當事計程車司機：「警察跟我說他不是現行犯，因為我不是現場報警等警察來，那我就問警察說難道我要等他捅我，我等警察來再抓他，才叫是現行犯嗎。」三重分局偵查隊長翁啓元：「由於本案雙方當事人均已離開犯罪現場，故判斷嫌犯不符合現行犯的要件，全案依恐嚇罪報請新北地檢署偵辦。」載客驚魂！車資問題爆口角 運將遭乘客「持刀架脖」威脅（圖／民視新聞）好在司機最後機警關車門，才得以逃離，但這場載客驚魂已經在心中留下一道，難以抹去的陰影。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：載客驚魂！車資問題爆口角 運將遭乘客「持刀架脖」威脅 更多民視新聞報導雞排妹驚傳流產！發文證實「半夜痛到叫出來」 再怒喊：反對代孕雀巢嬰兒奶粉驗出「仙人掌桿菌」 台灣分公司回應了冷死人！期末考週遇寒流 桃園男大生教室內昏迷不治民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
我檢察官被中國列台獨打手幫兇 法務部長：嚴正譴責恫嚇台灣司法官行徑
中國今日宣布將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並點名台灣高等檢察署檢察官陳舒怡為「台獨打手幫兇」，引發外界譁然。法務部長鄭銘謙今出席犯保協會活動後受訪時表示，法務部會堅定地捍衛我國司法主權，嚴正譴責恫嚇台灣司法官的行徑，全力支持台灣司法官的公正執法。自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
檢察官陳舒怡遭點名「台獨打手幫兇」 法務部：譴責恫嚇台灣司法官的行為
即時中心／林韋慈、魏熙芸報導中國國台辦發言人陳斌華今（7）日宣布，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列入「台獨頑固分子」清單，並點名台灣高等檢察署檢察官陳舒怡為「台獨打手幫兇」，揚言依法「終身追責」。對此，法務部長鄭銘謙及常務次長黃謀信今日均出面回應。高檢署檢察官陳舒怡過去偵辦多起知名案件，於台北地檢署任職期間表現優異，後續升任主任檢察官，持續偵辦多起國安案件。目前任職於台灣高等檢察署，並擔任國安案件執行秘書，負責處理共諜案件。司法官第40期的她，也名列今日公布的檢察長公開遴選首波20人名單中。法務部長鄭銘謙受訪時表示，嚴正譴責任何恫嚇台灣司法官的行為，並強調法務部全力支持司法官依法、公正執法，堅定守護台灣司法主權。常務次長黃謀信則指出，我國司法主權不容侵犯，檢察官依法追訴犯罪、執行法律，法務部絕對予以支持；同時也已要求各地檢署確保檢察官人身安全，若有在地協力者涉及犯罪，將依法嚴辦。法務部常務次長黃謀信。（圖／民視新聞）原文出處：快新聞／檢察官陳舒怡遭點名「台獨打手幫兇」 法務部：譴責恫嚇台灣司法官的行為 更多民視新聞報導TPASS真的快沒了！預計「這時」斷炊 簡舒培估：150萬通勤族受害北市信義驚見隨機攻擊！男子揮拳揍路人 警方到場壓制F-16V墜海辛柏毅失聯 賴清德指示國防部「全力搜救」民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
曾記功5次! 台中女偵查佐嗆"開槍盧秀燕"遭起訴
中部中心 ／中部綜合報導去年12月台北發生隨機攻擊事件後，一名住在清水的中科作業員，在網路匿名發表隨機攻擊文章，遭到拘提送辦。另外，還有一名黃姓女警也在網路發文，揚言要對台中市長盧秀燕開槍，台中地檢署獲報逮人，聲押禁見獲准，今天認定2人涉犯刑法恐嚇公眾等罪嫌，偵結起訴，並建請法院從重量刑。檢方查出女警任職期間 表現優異記功５次嘉獎累計203次。（圖／翻攝畫面）台中市購物節市長盧秀燕的人型看板，頭部出現好幾個洞，這則貼文出現在黃姓女警社群，搭配開三槍的言論，女警遭到拘提聲押，經過地檢偵辦，被依刑法恐嚇公眾及恐嚇危害安全等罪，遭到起訴，女偵查佐原任職台中二分局，檢方查出，該名女警在警職期間受訓時射擊成績滿分，記功5次、嘉獎累計203次，偵辦訊問，都能理解提問對答如流，辨識行為違法能力應無庸置疑。中科作業員也在網路發表攻擊言論遭到警方逮捕 還辯稱是惡作劇。（圖／翻攝畫面）同天被起訴的，還有住在清水的張姓中科作業員，去年12月台北發生隨機攻擊事件後，男子在社群匿名發出攻擊文章引發恐慌，專案小組衝到住家逮人，對方還嚇到，怎麼知道是他做的，辯稱只是惡作劇。但惡作劇真的不好笑，檢方痛批，已經超過言論自由保障範圍，也建請法院從重量刑。原文出處：台中女偵查佐開嗆殺盧秀燕 涉恐怖攻擊言論遭起訴 更多民視新聞報導才被中國肉搜！沈伯洋又「被冒名」寄恐嚇信給吳思瑤宜蘭停車糾紛失控 男不滿開單暴打女收費員震驚街頭少女遭學弟性侵 被逼問「要還錢還是要做愛」硬上民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
新莊醉男深夜鬧超商 要店員報警遭拒怒罵叫囂
新北市 / 綜合報導 新北市新莊，一名男子深夜跟人吵架，直接衝進超商，要求超商店員報警，店員拒絕男子更激動了，拿手機一直拍店員，因為男子明顯喝醉了又一直騷擾，店員趕快報警。警方騎著機車趕到超商，因為這裡傳出糾紛，店員報警求助，員警走進超商，只見一名男子站在櫃台前，疑有酒醉的情形。警方說：「要不要叫一台計程車先回去。」警方要幫忙叫計程車，無奈男子不願報上身分證號碼，雙方一度僵持不下，事發就在新北市新莊區，中榮路一家超商，店員還原事發經過，原來是這男子在超商外，跟別人起爭執。當事店員說：「有客人從外面吵架吵進來，然後他叫我幫他報警，我說你自己也可以報警，然後他就一直拿手機在那邊錄，後來他就跟那個客人吵一吵，他們就走出去。」原本以為事情落幕，沒想到男子又返回店內，疑似不滿店員沒有幫忙報案，大聲嚷嚷雙方發生口角。當事店員說：「他們追出去之後他又回來，然後拿手機開始錄我，說為什麼不幫他報警，然後在那邊擋我路不讓我工作。」警方說：「我是公務需要啊，一定要錄音啊，對不對。」警方到場勸阻，對男子說明可以循正當申訴，以及報案管道處理，所幸雙方冷靜之後，表示互相不追究，不過深夜遇上酒醉人士糾紛，公親變事主，也讓店員相當無奈。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 26