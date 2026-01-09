上海才判賠千萬！海底撈又傳2歲童「原味尿布」丟鍋 母全程拍抖音

中國徐州一間海底撈發生鍋底被扔尿布的意外。（翻攝自微博）

中國連鎖火鍋龍頭「海底撈」新年又遇未成年排泄物危機。一名家長帶幼童前往江蘇徐州分店用餐時，不僅公然在餐桌上換尿布，幼童將換下的尿布丟進火鍋內，湯汁瞬間噴濺，過程甚至被家長錄影發布至抖音。由於去年剛發生上海少年朝鍋內小便判賠人民幣220萬元（約新台幣1,000萬元）的案例，此事件引發全網轟動，紛紛驚呼：「這家長難道不看新聞嗎？」

根據流傳出的監視器與家長自拍影片顯示，當時一名父親正在座位上替2歲幼童更換尿布，孩童隨後竟順手將手中的尿布精準投向桌上的火鍋內。更令網友傻眼的是，家長第一時間並非致歉，而是將錄下的影片以「紀錄親子瞬間」為名上傳抖音，誇張行徑立刻遭到撻伐，該分店隨即報警處理。

海底撈徐州雲龍萬達店門市人員證實確有此事。業者表示，為了確保食品衛生安全，已將該桌使用的相關鍋具及餐具全數報廢，並對全店進行深度清潔與消毒，並證實已正式報警，對外聲明將依法追究幼童監護人的相關法律責任，絕不姑息這種破壞餐飲衛生及品牌形象的行為。

上海2位少年在海底撈輪流脫褲小便，遭判登報道歉並賠償千萬。

此事件之所以引發高度關注，是因為去年2月才發生類似事件，兩名17歲少年為了拍片搏流量，竟朝鍋底小便，遭海底撈告上法院。最終法院認定嚴重損害商譽與營業損失，判定監護人需賠償人民幣220萬元（約新台幣1,000萬元）。

