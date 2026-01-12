上海攝影賽大翻車！冠軍被抓包「AI生成」 鍵盤柯南揪破綻

AI生成圖竟奪上海攝影比賽冠軍，輿論譁然。（圖：微博）

大陸上海市多間飯店聯合舉辦攝影比賽，比賽結果日前揭曉，冠軍作品《騎樓陽光》竟被網友抓包是AI生成作品，被踢爆後主辦單位悄悄下架第一名作品，五名專業評審也臉上無光。

冠軍作品「騎樓陽光」，畫面上一名拎著鳥籠的老人站在充滿懷舊氣氛的巷弄中，一道陽光灑在老人身上，整體構圖與光影效果獲得評審高度肯定。網友們扮演「柯南」把作品曝光度調到最高，馬上發現奇怪的地方，巷道兩側店鋪招牌清晰可見但其中一塊招牌字體錯亂，是AI生成圖常有的錯誤，照片中老人提鳥籠的手指與手掌也連不起來。

攝影比賽評審團的五位專業評審赫赫有名，包括藝術家楊智一、上海文藝評論家協會副主席等人，竟然沒有發現異狀還把AI作品評選為冠軍，輿論震驚。事件曝光後，主辦單位悄悄撤下《騎樓陽光》相關資訊，將原本獲得第二名的作品《陸家嘴》遞補為第一名。對於評審疏失，主辦單位至今沒有任何回覆。