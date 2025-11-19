上海整形遭酸被「摘器官」 宛宛兒親揭SOP內幕：活在哪個年代的人？

被網友質疑去中國做手術恐被「摘器官」，宛宛兒回應了。（翻攝自宛宛兒IG）

擁有百萬粉絲的網紅宛宛兒，今年才為「天鵝頸手術」獨自北上，近日再為了整形前往上海進行醫美手術，卻被網友質疑去中國做手術恐被「摘器官」。對此，宛宛兒曝光醫美的手術流程，大呼「活在哪個年代的人？」

宛宛兒坦言，因想改善腰部線條，遠赴上海進行醫美手術，表示手術過程順利，但對於網友質疑去中國做手術恐被「摘器官」，她則感到不屑大呼，「太可怕，是活在哪個年代的人？」並表示這次動了3個部位，雖然目前仍尚在修復期，但成果讓她很是滿意。

廣告 廣告

宛宛兒也公開手術費用，表示這次在上海共做了3種項目，包含機加酒，20萬以內就可以搞定，同時也闢謠摘器官一事，表示在上海進行醫美手術前，需要經過嚴格的面診、體檢及抽血等步驟，過程繁複，若不符合手術條件，醫院會直接拒絕手術，透露就有朋友就是因此未能手術。

事實上，這並非宛宛兒為了整形，今年3月才分享獨自北上動天鵝頸手術，並在手術後戴上肉色頭套7天收緊下巴，大呼因為吃東西咀嚼太麻煩，所以最後乾脆不進食或盡量吃流質食物。

更多鏡週刊報導

認婚姻無行房！館長喊不只3公分「脫口真實尺寸」 揭叫小偉去X老婆真相

約9人到學校野戰拍片「新北男警身分曝光」 背景被認出！校方急報警護校譽

穿名牌吃霸王餐「34歲網美紐約肉償抵帳」身分被起底 竟是高雄師範大學畢業生