上海日料成受害者！中國人恐衝香港吃壽司

▲壽司郎去年8月在北京開設首間分店，吸引大批人潮排隊用餐。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論，引爆中日關係緊張，中國也禁止日本水產進口做為反制。在上海經營日本料理的伊藤（Takashi Ito）大嘆，每次日中關係震盪，生意就跟著受到影響。《雅虎香港》也報導，中國人在避免赴日卻又想吃日本海鮮的狀況下，很可能會湧入香港狂排壽司郎。

據《路透社》報導，高市早苗稱中國對台灣的攻擊，將威脅日本存亡，恐會引發日本軍事回應，此番言論引發中日關係緊張，中國抵制赴日旅行、恢復對日本水產品的進口禁令，許多會議跟文化活動都被取消。北京近期才部分放寬對日本海鮮的進口限制，這些限制是因日本排放福島核廢水而實施。

上海一間日本料理餐廳的老闆伊藤（Takashi Ito）嘆說，「每次發生這種重大事件，我們都非常痛苦，因為日中關係每次都會因此受到衝擊，生意也會隨之起伏，這很令人痛心。」伊藤的餐廳在19日也出現被取消訂位的狀況，通常中國顧客佔訂位量的一半。

伊藤已盡可能從中國當地採購食材，但有些種類的海鮮只能從日本進口。他坦言這是迄今為止最嚴重的事件之一，短期內中國應該也不會再開放日本水產，「高市早苗說了那些話，我認為她不會改變主意。如果可以的話，我希望日中兩國的外交官可以努力改變現狀，中國、日本的人民可以和平的享用同樣的食物」。

伊藤與另一位在中國經營雞肉串烤店的老闆曾根一昭（Kazuaki Sone）都說不擔心自己安全，但憂心中日政府對例會讓商務、文化、飲食交流變得更困難。

港媒《雅虎香港》此前就報導，中國對日本發布旅遊勸導後，很可能會有中國遊客跑到香港狂排壽司郎，如今中國又加碼恢復日本水產禁令，恐怕會有更多中國人湧入。

報導稱，中國人近年大量赴日旅遊，比香港人更愛日本飲食文化，在避免前往日本的情況下，很可能會湧入香港享用日本空運食材。

在中國官方抵制福島核廢水的情況下，壽司郎去年8月在北京開設第一間分店，開幕首日就吸引600多組客人排隊，最長需等待10小時才能入座用餐。而壽司郎相當重視香港市場，食材都是空運，在中國對日本祭出旅遊、水產雙重禁令的狀況下，中國人可能會湧入香港搶食壽司郎。

不過，中媒報導稱，廣東廣州一間日本料理餐廳的工作人員崔先生表示，顧客一聽到食材是日本產的就不吃，馬上就走，為了留住客人，他們不會使用日本的東西，廚師們不敢再使用日本食材。

