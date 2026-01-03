上海梅奔全公開、大巨蛋卻不說 議員轟包廂分潤像「國家機密」

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台北大巨蛋包廂營運資訊再遭市議會點名檢討。北市議會教育委員會近日審查體育局預算時，決議要求市府針對大巨蛋包廂收費與收益分配制度，提出更具體且可受外界檢驗的說明。多名議員指出，近期隨團赴上海參加雙城論壇時，參訪當地大型展演場館「梅賽德斯－奔馳文化中心」，相關營運模式與收入結構皆能對外說明，反觀台北大巨蛋，諷刺形同「國家機密」，議會追問多年仍未獲完整資訊，形成強烈對比。

體育局則回應，已正式函請遠雄巨蛋公司就相關疑義提出說明（圖／曾獻瑩辦公室提供）

梅奔中心原為2010年上海世界博覽會文化中心，後續轉型為永久展演場館，並由「梅賽德斯奔馳」冠名營運至2025年，已成為上海具代表性的文化娛樂地標。該場館主場可容納約1萬8千人，設有82間VIP包廂。上海方面在交流時明確指出，場館營收結構中，約7成來自包廂，其餘才是門票及其他項目，相關分潤與經營方式皆有清楚說明。

國民黨議員秦慧珠指出，參訪過程中，上海方面對包廂營運模式毫不避諱，無論是收入占比或分潤概念，都能即時回應，「這也不是什麼了不起的機密」。她直言，們只是作為訪客，一詢問就能獲得完整說明；反觀台北市議會多次要求說明大巨蛋包廂收費與分潤，卻始終未能取得明確資訊，就像「國家機密」一樣，議會要求遠雄說明已至少3年仍未果。

同樣隨團的國民黨議員曾獻瑩則從公共資產角度切入，指出大巨蛋屬於重大公共資產，市府與營運廠商所約定的分潤與權利金制度，關係到市民實質能否分享經營成果，相關機制必須公開透明、可受檢驗，而非僅停留在形式上的帳面約定。特別是包廂費用、冠名收入等高收益項目，若未被納入完整檢視，或未能清楚反映在分潤結構中，長期下來恐使市府實際可分得的收益與經營規模脫節，影響公共利益。

曾獻瑩進一步指出，針對遠雄另行成立經濟公司一事，曾獻瑩強調，討論重點不在於企業是否可以成立子公司，而在於相關安排是否可能成為規避分潤機制的工具。原契約既已約定應回饋市府的分潤原則，就不應透過公司架構或名目轉換，將原本應計入分潤的收入移轉出去，導致市府與市民該有的收益被稀釋。

對此，民眾黨議員陳宥丞亦提出疑慮，指出遠雄除負責場館營運外，旗下公司亦涉入演唱會主辦，外界難免產生是否存在「球員兼裁判」的以及壟斷的情況，相關結構是否影響市場公平性及市府應得收益，有必要進一步釐清。

教育委員會最終在預算審查中通過附帶決議，要求體育局督促遠雄巨蛋公司，針對包廂收費與收益分配提出清楚說明；並就遠雄集團成立經紀公司、是否涉及市場壟斷或影響市府分潤等問題，送交法務局研議，並於3個月內向委員會提出報告。

體育局今（3）日則回應，已正式函請遠雄巨蛋公司就相關疑義提出說明，後續將彙整資料，供市府與議會進一步檢視。

