上海梅奔能、大巨蛋不能？包廂分潤像「國家機密」 議員喊話遠雄

台北大巨蛋自民國112年啟用以來爭議不斷，除了持續發生漏水問題，場館包廂的分潤機制也未明確公開。（本報資料照片）

台北大巨蛋自民國112年啟用以來爭議不斷，除了持續發生漏水問題，場館包廂的分潤機制也未明確公開。議員指出，此次雙城論壇參訪上海市文化娛樂展演地標「梅奔中心」後，發現其包廂費用公開透明，大巨蛋的機制卻像「國家機密」一樣，要求遠雄說明已至少3年仍未果。體育局3日回應，已函請遠雄巨蛋說明。

台北大巨蛋採BOT模式由遠雄集團興建，營運上由遠雄巨蛋公司負責，提供場館租用，但自112年啟用以來爭議不斷，除了持續發生屋頂漏水問題，引發球迷和市民不滿，場館包廂的分潤機制也未明確公開，遭外界質疑已淪為私人招待所。

教育委員會日前審查體育局預算時，隨台北團參加上海雙城論壇的國民黨議員秦慧珠指出，參訪梅奔中心時，上海方說明，場館70％的營收都來自於包廂，其他的費用和門票收入僅占30％，其包廂以租加售的方式經營，3年1次會對外賣出，讓買方營運，也有分潤制度，秦慧珠說，對比下來大巨蛋的分潤機制卻像「國家機密」一樣，議會要求遠雄說明已至少3年仍未果。

另一隨團的國民黨議員曾獻瑩指出，大巨蛋屬於重大公共資產，市府與營運廠商所約定的分潤與權利金制度，關係到市民實質能否分享經營成果，相關機制必須公開透明、可受檢驗，而非僅停留在形式上的帳面約定，特別是包廂費用、冠名收入等高收益項目，若未被納入完整檢視，或未能清楚反映在分潤結構中，長期下來恐使市府實際可分得的收益與經營規模脫節，影響公共利益。

此外，民眾黨議員陳宥丞指出，遠雄除了巨蛋公司外，旗下還有「遠雄創藝」負責演唱會主辦，外界難免質疑是否存在「球員兼裁判」的壟斷情況，並可能影響市府分潤，進而損及市民權益。

教育委員會最後做出附帶決議，體育局應要求遠雄巨蛋公司就大巨蛋包廂費用訂定公開透明收費及分潤機制；另遠雄集團成立經紀公司使用大巨蛋場地，是否有市場壟斷及影響市府分潤等相關權益，送法務局研議後3個月內提送委員會。

北市體育局指出，有關議員關切台北大巨蛋體育館包廂租用費率等疑義，體育局已函請遠雄巨蛋提供說明釐清，後續會相關資料提供參考。

