上海演出突遭斷電請下台！大槻真希曝「最大遺憾」 美駐日大使聲援

日本新首相高市早苗的「台灣有事說」引發中國反彈，不少日本藝人在中國的演出遭到取消，演唱知名動漫《航海王（ONE PIECE）》歌曲的日本女歌手大槻真希，28日在上海萬代嘉年華演出，演唱到一半時突然遭到斷電奪麥，並被請下舞台，畫面瘋傳引發外界熱議。大槻真希日前在IG發布貼文，表示已經順利從上海回到日本，並透露最大遺憾就是沒能跟粉絲道謝。

大槻真希在IG發布貼文，表示自從公演終止的消息發布後，就收到大家的關心和鼓勵，她坦言「唯一讓我放不下的，是在當天沒能有時間，向那些期待著演出、特地前來的粉絲們當面致謝，真的非常感謝你們」。她表示，未來能做的就是透過聲音，把音樂傳遞給需要它的人，「並且期盼未來能透過歌聲，迎來更多新的相遇與連結。如果你們願意繼續支持我，我會非常開心」。

美國駐日本大使格拉斯（George Glass）聽說大槻真希的遭遇後，在X中發布貼文，表示「有些人無法感受到音樂的力量，這實在令人惋惜」，他希望大槻真希可以將飽含深情的歌曲分享給全世界，成為連結不同文化的橋樑。他接著引用旅行者合唱團（Journey）的名曲《Don't Stop Believin'》鼓勵大槻真希堅持信念。

不過，近日新聞話題延燒，有不少網友把大槻真希在演唱時被斷電的驚訝表情做成迷因，還有人把這個表情製作成在習近平身邊當選中國國家主席的影片。對此，大槻真希在限時動態表示，有人覺得那個畫面有趣又好笑，但她其實非常痛苦，卻也只能接受，她認為「《航海王》不該被玷汙，就算麥克風被搶走，我還是能唱」，並表示媒體的過度報導，「我已經知道了，所以別再跟我說了，我不再看了，我不想再看了」。

另外，大槻真希的事務所也發布聲明，表示除了演出取消之外，沒有其他問題，當地工作人員也非常友善和樂於助人。演出結束後，大槻立刻收到了許多人的鼓勵和慰問，也正因如此，她才能平安返回日本。她會繼續努力，保持一如既往的正向心態，希望大家能繼續支持她。



