上海演出突遭斷麥 大槻真希返日首發聲吐「最大遺憾」

日本歌手大槻真希上海開唱，唱到一半突然被卡音樂請下台。（翻攝自微博）

日本首相高市早苗「台灣有事」發言，引發中國對日本的大規模抵制浪潮，日本藝人在中國的演出接連受影響。歌手大槻真希日前在上海演出時，突遭斷電、熄燈並被請下台，演出驟然中止的影片在社群上瘋傳。事後，大槻真希已順利返回日本，並透過社群平台首度發聲，表示最大的遺憾是無法向現場粉絲親口說聲再見和致謝。

事件發生在11月28日，大槻真希在上海的「萬代南夢宮嘉年華2025」活動中出場，演唱動畫《航海王》片尾曲，不料，當歌曲唱到一半時，舞台燈光突然熄滅、音樂被關閉，隨後兩名工作人員上前拿走她的麥克風，將她帶離舞台。現場觀眾對此一片譁然，主辦方隨後宣布演出結束，原本預計的後續舞台演出也全數取消。資深媒體人矢板明夫分析，此事與同日天后濱崎步演唱會臨時取消，皆凸顯中國政府試圖透過刁難藝人，向日本政府施加壓力。

廣告 廣告

演出被中斷後，大槻真希收到了來自各界的關心與鼓勵，她在12月1日透過社群平台「X」發文，證實已從上海返回日本。她誠摯感謝所有支持她的人，並特別提到心中唯一的遺憾，「唯一讓她放不下並遺憾的是，當天無法在最後向期待演出、特地前來觀賞演出的粉絲們親口致謝，真的非常感謝大家。」

大槻真希的經紀公司也在官方網站發出聲明，證實收到許多溫暖鼓勵，表示事件當下除了演出取消之外，並沒有其他特別的問題，當地的工作人員也都給予了非常友善的協助與應對，且大槻真希已順利返國。大槻真希本人則強調，她能做的就是今後會持續透過音樂，將她的聲音傳達給需要的人，並希望未來能夠透過歌聲帶來新的相遇與連結，請求粉絲能繼續給予支持。





更多《鏡新聞》報導

引毛澤東言論稱「四巨頭曾主張台獨」 游錫堃樂PO小粉紅洗版戰況

中國戰狼司長「插口袋訓話」後 日媒：轉身悄赴日企據點送擁抱

濱崎步上海開唱遭取消內幕曝光 公司會長感嘆：像在殺雞儆猴