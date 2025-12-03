上海演出被斷電請下台 歌手曝「真實心聲」：我不想看了

歌手大槻真希在上海演出臨時被請下台。（圖／翻攝自大槻真希 IG、微博）





近日中、日關係緊張，導致許多日本藝人在中國演出臨時被喊卡，上月28日歌手大槻真希在上海演出時候，突然被斷電並直接請下台，影片在網上瘋傳掀起熱議，今（3日）她再度透過社群透露心聲。

當天演出被中斷後，大槻真希的事務所在官網發聲，表示除了演出取消，並沒有其他問題發生，並表明在工作人員的協助下都平安回到日本；而大槻真希本人也在IG限動轉發聲明，表達演出因不可抗力因素終止。

在12月1日時候，大槻真希再度發文，表達對於演出取消一事，收到了很多人都關心，她表示唯一遺憾的是沒有能向歌迷好好道謝，並說自己相信自己能繼續用音樂，將她的聲音傳達給需要的人，也感謝大家一如既往的支持。

歌手大槻真希在上海演出臨時被請下台，在IG限動透露真實心聲。（圖／翻攝自大槻真希 IG）

但今日大槻真希IG限動也再度透露心聲，表示自己看見突然被停掉音樂那一幕其實很難受，而當下的反應也真的無法控制，當時正在演唱動漫《航海王》歌曲〈memories〉，讓她也表示：「《航海王》不該被玷汙，就算麥克風被拿走，依然可以唱歌。」

如今社群上都是嘲諷和過度報導，讓她十分難受，表示：「我已經知道了，所以別再跟我說了，我不再看了，我不想再看了。」



