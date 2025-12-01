上海演唱會取消！面對14000空位 濱崎步仍開唱：最難忘的演出

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

日本歌手濱崎步28日透露，收到取消隔一天上海演唱會的要求，舞台也必須被拆除。不過，她29日透露要錄下「零觀眾」的演唱會，昨(30)日深夜也釋出照片，直呼是最難忘的演出之一。

濱崎步日前在Instagram發限動以英、日文表示，與200人的團隊日夜趕工，耗時五天完成上海舞台的搭建，然而當天早上卻接到取消演出的通知。她深感遺憾無法讓為這次演出辛勤付出的百名中國工作人員及從日本趕來參與的另百工作人員、舞者和樂團成員順利完成演出。最讓她難以置信的是，舞台竟然要被拆除，自己感到非常抱歉，坦言情緒非常混亂，正了解是否能做些什麼。

不過她也振作精神，宣布要錄下「零觀眾」的演唱會，昨晚曬出照片，只見濱崎步與眾多舞者一起在舞台上賣力表演，底下卻是毫無觀眾，而她也表示「空了14000個座位，卻感受到來自世界各地粉絲的喜愛，這是我最難忘的演出之一。我打從心底欣賞200位中國和日本的團員和樂隊成員、舞者。」

