上海濱崎步主題咖啡館遭波及 照片全下架

根據X平台著名帳號「李老師不是你老師」，上海一間日本歌姬濱崎步主題咖啡館裡的所有濱崎步照片，2日被「動態清零」，所有濱崎步的照片都被清除一空。對此，網友評論道，因此奠定了濱崎步另一種歷史地位，也有人批當局以政府力量對付一名弱女子。

照片不行 白紙可以嗎？

日本首相高市早苗先前「台灣有事」說，引起中國強烈反彈，動員政治、經濟、文化等各方面對日本進行抵制。

對於濱崎步主題咖啡館照片被「動態清零」，牆外的網友在留言紛紛寫道：「濱崎步用行動回饋歌迷，成了反華分子」、「文革2.0」、「中共想利用政治打擊文化和娛樂，結果起到的是反面效果」、「惱羞成怒」、「二次文革進行中。」、「太low了，這可是上海啊。」、「貼白紙可以嗎？」等。

濱姊的逆襲 無人演唱會

日中關係產生磨擦，濱崎步原定11月28日在上海舉行的演唱會被取消後，她在無觀眾的情況下，從頭到尾演出一次歌單。她11月30日晚間在Instagram發布「無人演唱會」照片，稱「雖然是1萬4000個空座位，但我感受到滿滿的愛」。

濱崎步發布演唱會照片。照片中，她的服裝造型完整，現場燈光絢爛、紙花飛舞，舞台效果完全不打折扣，完全看不出來是一場沒有觀眾的演出。

她以英文發文表示，「雖然是1萬4000個空座位，但我感受到來自世界各地TA們（Team Ayu縮寫，濱崎步粉絲名）滿滿的愛，這是我最難忘的演出之一。感謝來自中日的200名工作人員、樂隊成員和舞者，讓這場舞台得以實現，由衷感謝你們...。」

她又說，「娛樂應該是連接人與人之間的橋梁，而我希望自己能成為那個搭橋的人，我至今仍如此堅信著。」

限韓令 中國抵制有先例

另一方面，針對濱崎步等日本藝人在中國的演唱會突遭取消，中國類似的抵制手法在過去屢見不鮮。

2016年，韓國同意美國部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反飛彈系統），引起中國強烈反彈，不僅在政治上屢次強硬表態，文化方面，中國祭出「限韓令」，封殺韓國藝人在中國演出，如今雖稍有鬆綁跡象，但仍未宣布解除。

另外，台灣藝人因政治因素遭中國封殺的案例，如2013年台灣歌手張懸在英國演出時，手拿中華民國國旗而遭中國封殺。2016年南韓女子團體TWICE成員周子瑜被檢舉在節目中拿中華民國國旗，也被檢舉台獨，遭到中國抵制。(編輯：鍾錦隆)