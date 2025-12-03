上海濱崎步主題咖啡館遭陸警關切 照片全數撤除

濱崎步。（范揚光攝）

日本歌姬濱崎步原訂11月29日在上海開演唱會，前一天突然被取消，不免讓外界猜測主因是中日關係緊繃。沒想到位於上海的濱崎步主題咖啡廳，遭大陸警方盯上，昨(2日)被發現撤掉濱崎步肖像照已消失。

自稱「Kyle可兒」的網友，在上海市黄浦區經營濱崎步主題咖啡廳「what if」，店內張貼大量濱崎步的海報、照片，電視也不斷地播送濱崎步演唱會的片段，吸引各地的粉絲前來朝聖，社群小紅書裡也有不少開箱文。

不過，今（3日）threads網友轉貼來自大陸的消息，指出上海濱崎步主題咖啡館於11月28日遭警方關切，昨（12/2）店內所有的濱崎步海報、照片通通下架處理。儘管具體原因不明，但與濱崎步演唱會被取消的時間點相近，難免讓人產生聯想。

回顧整起風波，日本首相高市早苗上月初發表「台灣有事」言論，惹毛北京政府，祭出一連串的限日令，包括不鼓勵赴日旅遊、禁止日本水產品進口等，而這股抵制潮似乎吹進演藝圈，不少原本要到大陸演出的日本藝人，都無預警喊卡，包括大槻真希和濱崎步。

濱崎步不捨上百位工作人員的心血泡湯，決定照常開唱，對著1.4萬空位置激情演出，事後在社群平台發布「無人演唱會」的照片，贏得普遍好評；但陸媒《澎湃新聞》聲稱「所謂濱崎步『一個人的演唱會』信息不實，係綵排期間被偷拍」，雙方各說各話。

