上海男迷信中藥偏方 少做「1步驟」竟急性中毒！搶救8天仍不治

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

中國上海近日發生一起因誤信網路偏方導致中毒身亡的慘劇。一名35歲的夏姓男子因長期高血糖，誤信網路直播推薦的中藥藥材，自行購買並沖泡服用，導致嚴重的急性中毒。儘管家屬第一時間將其送往醫院急救，但入院8天後，夏男仍因中毒太深離世。

上海男因迷信網路中藥偏方，沖泡服用後竟中毒身亡。（示意圖／unsplash）

根據家屬描述，夏男發現血糖偏高已長達6年，因始終抱持著中藥較為溫和的觀念，時常在網路上自行尋藥，家中甚至囤積大量來源不明的藥材。事發當天，他觀看直播後購買了一包名為「四川江油附片」的藥材，並在未諮詢醫師的情況下，僅用熱水簡單沖泡便飲用。

上海市東醫院重症醫學科副主任葉旭輝表示，夏男服用的「附片」即為中藥裡的「附子」，其含有劇毒成分烏頭鹼（Aconitine）。烏頭鹼對心臟具有強烈毒性，若藥材未經適當炮製或煎煮時間不足，極少量即可致人於死。醫師分析，附子必須熬煮超過2小時以分解毒素，夏男卻直接以熱水沖泡，等於將劇毒吞下肚，引發致命性的心律不整與心跳驟停。

此外，該類藥材在網購平台上常被標註為「初級農產品」以規避監管，雖有註明需長時間煎煮，卻未明確提示其致命風險。目前死者家屬已報案，並計畫對平台與商家追究法律責任。醫療團隊提醒，中西藥物均須在專業醫師指導下使用，民眾切勿輕信網路推銷，以免賠上寶貴性命。

