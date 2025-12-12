上海看4DX版「動物方城市2」 慘遭臭水滋一臉！

《動物方城市2》在大陸掀起熱潮，上映17天票房突破台幣140億元，刷新大陸進口動畫票房冠軍紀錄。然而，部分上海觀眾體驗4DX版本時，卻遭遇臭水噴灑的困擾，許多觀眾形容味道「比臭抹布還臭」，甚至全程捏鼻觀影。儘管如此，電影熱度不減，周邊商品銷售火爆，新角色「蓋瑞蛇」更帶動電商平台毒蛇搜尋量激增，引發安全疑慮。

《動物方城市2》在上海電影院爆出觀眾被臭水狂噴。（圖／東方衛視）

綜合陸媒報導，不少民眾前往上海電影院體驗4DX版《動物方城市2》，卻意外遭遇座位前方噴水裝置發動6至7次「臭水攻擊」。社群平台上充斥著觀眾的抱怨，有人描述噴水的氣味「像臭抹布發酵了」，「比臭抹布還臭」，甚至有觀眾幾乎全程捏住鼻子。陸媒實地測試後也證實，水的氣味確實非常難聞。

上海電影院工作人員表示，噴水設備有定期維護和換水，「昨天換的，今天也換的」。對此，上海電影發展研究院執行院長何小青解釋，4D設備結構複雜，多由不同設備供應商和影院根據自身條件進行管理。

即使出現臭水爭議，《動物方城市2》的熱度仍持續攀升，上映17天票房已突破台幣140億元，成功刷新大陸進口動畫電影票房紀錄。電影熱潮也帶動周邊商品銷售大幅增長，義烏業者早在4個月前就搶先取得IP授權，推出超過150種品項，從包包到玩偶應有盡有。

一位義烏店家表示，目前基本上沒有存貨，產品一下線就全部發給客戶，訂單已經排到明年4月。更令人意外的是，電影中的新角色「蓋瑞蛇」爆紅，導致大陸電商平台上「小藍蛇」的搜尋量激增。這種被稱為「海島竹葉青」的蛇，價格從台幣1300元到1萬3000元不等。專家提醒民眾，這種蛇可能帶有劇毒，不應因收藏衝動而忽略毒蛇的危險性。

