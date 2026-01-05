上海紅毛猩猩被投餵「抱拳致謝」網笑：再進化該上班了

上海一隻紅毛猩猩被拍到對著遊客「作揖致謝」。（視頻截圖）

上海一間動物園內的紅毛猩猩，近日遊客投餵後，竟對著遊客「作揖致謝」，這一萌態瞬間被遊客上傳至網上，迅速成為焦點。

視頻中，紅毛猩猩接過遊客遞來的食物，隨後雙手抱拳，彷彿在向遊客表達感激之情。這一舉動，讓網友們忍俊不禁，紛紛留言調侃：「這猩猩再進化兩步，怕是就要穿西裝打領帶上班了」、「成精了，這是要開啟打工人模式」等。類似的幽默評論在網上不斷湧現，使得這隻猩猩成為新晉網紅。

據悉，紅毛猩猩本就以高智商和超強模仿能力聞名，與人類基因相似度高達96.4%，目前全世界僅剩下不到3萬隻。

