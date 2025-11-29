上海萬代嘉年華官方無奈宣布「活動整個取消」...中國網友反應曝

隨著中國反日的情緒越來越強烈，在上海舉辦的萬代南夢宮嘉年華 2025 昨日發生離譜事件，在歌手上台唱到一半時關麥關燈中斷演出直接請下台，原本官方只有取消後續舞台活動，不過不久後又緊急公告，正式宣告整個活動遭到取消。

從舞台取消到整個活動取消只有短短幾小時（圖源：萬代南夢宮）

昨日萬代南夢宮嘉年華晚間輪到日本歌手大槻真希登場演唱，帶來《航海王》的 ED 曲「memories」，沒想到唱到一半先是麥沒聲音，隨後舞台螢幕跟燈就全部被關閉，在大槻真希不可置信的表情下被工作人員請下舞台離去，讓現場觀眾也跟著傻眼，影片流出後也在全球引起熱議。

而萬代南夢宮在事件後也發布舞台活動全數取消的公告，不過撐沒多久，在凌晨時他們再緊急告知，剩下的 11 月 29、30 日活動全數取消：「非常遺憾地通知大家，經綜合考量各方面因素後，我們最終艱難決定取消原定於 2025 年 11 月 29 日（週六）、30 日（週日）在上海西岸穹頂藝術中心舉辦的萬代南夢宮嘉年華 2025 活動。已提前預約 11 月 29 日、30 日現場演出以及商品販售區的粉絲朋友，您的預約也將自動失效，敬請見諒。」

不少中國網友在底下留言：「再搞下去我看上海鋼彈基地也得關門」、「高市早苗 納命來」、「沒有法律依據」、「還好已經去回來了」、「好好反思要戰爭還是和平吧」、「南夢宮還不關？」、「只能說支持萬代」、「什麼原因不說一下嗎？還是不敢說？」、「管好你們大導演的嘴吧」、「這就是外資跑路的原因之一」、「支持取消」、「趕緊倒閉吧」。