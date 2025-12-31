上海跨年冷颼颼 寒風中商圈力促消費

（中央社記者張淑伶上海31日電）中國上海市去年消費承受較大壓力，今年從年初拚消費直到年尾。重點商圈今天以發放消費券跨年，部分店家延長營業時間至午夜過後。至於煙火秀主要在郊區。但受寒流天氣影響，晚間街上尚未見大批人潮。

中國當前力求提振消費。根據上海市委機關報解放日報，按照商務部在全國開展「購在中國」暨新春消費季活動的要求，上海啓動跨年迎新消費季至2026年3月初，重點商圈、商業街區、電商平台等推出多場重點促消費活動。

在上海的陸家嘴、南京西路、南京東路等12個重點商圈，元旦春節期間官方計劃投入財政資金超過人民幣9000萬元（約新台幣4億元），發放商圈零售餐飲消費券、滿額減及抽獎活動。南京路步行街上的30餘家老字號商店如新雅粵菜、泰康食品和潮流門市今天都延長營業時間至次日凌晨。

據天氣預報，上海今天最低溫度攝氏4度。或許是受到寒流天氣影響，記者今晚6時許在南京路步行街所見，尚未出現類似「五一」、「十一」長假期間的人潮。預計2日和3日早晨，市區最低氣溫僅有0度左右。

上海2024年的社會消費品零售總額出現負成長，年減3.1%，其中，住宿和餐飲業年減5.4%，反映出消費降級以及整體經濟形勢不佳。

解放日報先前報導，上海去年消費數據承受較大壓力，因此2025年一開始，提振消費就成為經濟發展首要任務。上海市統計局發布的最新數據顯示，今年1至11月，上海市實現社會消費品零售總額1兆5212.93億元，年增5.0%，其中餐飲收入下降2.0%。

除了商圈拚業績，上海今天跨年之夜的煙火秀都在郊區。按照上海市政府昨天宣布，在寶山區濱江有無人機與煙花秀共舞，滴水湖畔湖景煙火免費開放，迪士尼樂園開啓「奇幻飛雪時光」。寶山區晚間9時的無人機煙花秀因受冷空氣和沿江風力影響，將會作出調整。

至於行之有年的龍華寺跨年敲鐘祈福，今年卻臨時取消。龍華寺門口特別設置告示牌，說明從今天至2026年1月3日的元旦假期，每天只開放至下午5時，夜間不開放。記者詢問一名寺方人員原因，對方表示自己也是臨時被通知，不了解詳情。（編輯：邱國強）1141231