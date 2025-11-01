上海迪士尼直飲台淪「洗屁區」！網炸鍋：以後不敢喝了

國際中心／程正邦報導

公共飲水設施淪為「洗屁區」：迪士尼目擊誇張行徑

素有「夢幻樂園」之稱的上海迪士尼度假區，近日驚傳一起令人作嘔的不文明行為。一名丁姓女子向陸媒《極目新聞》爆料，她在10月30日遊玩時，親眼目睹一對夫妻竟將孩子抱起，直接使用廁所旁的「直飲台水龍頭」沖洗孩子的屁股。

丁女士感到極度震驚，當下立即上前制止。這對夫妻辯稱「不知道那是喝水用的」，隨後便迅速離開現場。然而，事發地點的直飲台設備旁，其實貼有「直飲水」的明顯標示，而且廁所就在一兩公尺外，離譜行徑讓人傻眼。

上海迪士尼傳出有遊客在直飲台幫小孩沖洗屁股。（圖／翻攝微博）

衛生疑慮擴大：目擊者勸阻後續遊客飲水

由於迪士尼園區內的瓶裝水價格不菲，直飲水設施經常大排長龍，是許多遊客補充水分的選擇。丁女士目睹這惡劣行為後，深怕後續遊客飲用被污染的水源，因此她立即勸阻了數名準備在該直飲台接水飲用的遊客。

事件曝光後，迅速登上微博熱搜，引發網友炸鍋式討論，多數留言直呼「好噁心」、「太沒素質」。

網友憤怒留言：「見識了物種的多樣性，這父母肯定是識字的，但文明素質有點差」、「每次寧願花10塊錢買水也不喝直飲水就怕這種，以後更不敢喝了」、「這樣的人還生小孩才是真的可怕」，也有網友指出：「沒有保護小朋友的隱私，也弄髒公共設備。」

上海迪士尼遊客素質堪慮，之前還爆發輪椅之亂。（圖／微博）

園方消極回應引爭議：稱「屬於遊客個人行為」

針對這起嚴重影響公共衛生的爭議事件，上海迪士尼客服人員回應稱，暫未接獲相關事件的通報，但承諾會將問題記錄後轉交相關部門。

然而，另一名客服人員的回應則引發更大的爭議。該客服強調，園區內的直飲台設備主要功能是提供遊客飲水使用，至於遊客將其用於「其他用途」，都屬於遊客自身的行為。

這番「那是客人自己的行為」的回覆被部分網友批評處理方式過於消極，認為樂園方至少應該立即對該設備進行徹底消毒，並加強巡邏與宣導，以保障遊客的飲水安全與公共衛生。部分輿論認為，園方不該將公共場所發生的不文明行為完全歸咎於個人，而應負起維護園區環境和安全的責任。

上海迪士尼的小熊維尼人偶遭遊客出手攻擊頭部。（圖／翻攝自微博）

