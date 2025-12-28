上海送1對小貓熊 明年2月來台

台北市副市長林奕華28日率台北市政府官員參訪上海動物園，參觀台北市立動物園黑腳企鵝未來送至上海後的居住環境，同時了解明年要送到台北市立動物園的小貓熊目前狀況。

上海動物園小貓熊有1公1母，分別是2歲、1歲，在園方照護下都相當健康，公小貓熊較好動，母小貓熊較怕生。

林奕華表示，上海動物園將有2隻小貓熊會到台灣，台灣有2隻黑腳企鵝會來上海動物園，希望可如期在明年2月抵達台北市立動物園。

台北市立動物園昨說，小貓熊目前已接種完成第2劑狂犬疫苗，但為了避免傳染性疫病，需要等待一段時間確認成效，輸出方也要檢疫1個月才能安排運送。

林奕華指出，黑腳企鵝在上海市動物園的住居地，現場看環境相當良好，至於何時從台北送往上海。據了解時間尚未敲定，主要是兩市還在討論疫檢、禽流感等問題。

此外，2025雙城論壇昨天簽訂「水治理」與「職業技能培訓」合作備忘錄（MOU），全教總高中職主委巫彰玫指出，過去兩岸交流以高教為主，技術型高中部分交流較少，如果能透過台北與上海交流開始，讓兩岸互相學習實作教育推動經驗，提升更多實作操作方式都是好事。

巫彰玫分析，大陸在職業技能培訓方面實務操作強、人才多，同時強調發展專業證照重要性；台灣則是以升學為主，就讀技職人數變少，學生考取證照大多是為了升學，兩岸目的不同，若能學習改善制度，對技職發展是正向引導。

巫彰玫說，台灣技職教育優勢在於精緻化，兩岸有機會多交流接觸是好事，雙方可以互相學習優點，畢竟每個領域各自有優缺點，學習別人長處精進優化，有助於讓台灣技職環境更好。

前國發會主委林祖嘉則稱，若能藉由台北水治理經驗，協助大陸提升城市治水能力、減少沿岸廢水漂至我國離島可能，對台灣何嘗不是一種幫助。他強調，雙方還可以合作眾多項目，例如城市如何面對快速成長的人口，上海富有經驗，甚至動物園間物種交流。