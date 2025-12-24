上海逼蔣發表親中言論？梁文傑稱「相信蔣萬安的智慧」：不然不會改行程

記者楊士誼／台北報導

外傳上海方希望蔣萬安循慣例發表友中言論？梁文傑則表示「相信蔣萬安的智慧」，否則蔣萬安也不會臨時改行程。（圖／資料照）

台北市長蔣萬安23日宣布，因應19日的無差別攻擊事件，為坐鎮台北、安定民心，同時兼顧持續多年的雙城論壇交流，因此決定僅參與28日當天的雙城論壇主論壇行程。陸委會副主委梁文傑今（24）日表示，已收到市府的變更資料，今天也很快會回覆市府。另報載上海方期盼蔣萬安發表友中言論，梁文傑則說，相信蔣萬安有他的智慧，不然也不會臨時縮短行程。

北市府表示，蔣萬安已連續四天親自主持1219事件緊急維安應變小組會議，緊盯案件調查進度、公共場所及重大活動的維安強化、傷者慰問與安撫民心的具體進展。市府表示，蔣萬安認為當前首要之務仍是守護市民安全與城市秩序，為盡可能坐鎮台北、安定民心，同時兼顧已持續15年的雙城論壇交流，因而縮短個人出訪行程。北市府也表示，蔣萬安將於28日當日返回台北；市府主團仍依原訂行程，由林奕華副市長率團於12月27日出發。

另根據鏡週刊報導指出，上海方期盼蔣萬安循過去慣例發表「友中言論」，雙方反覆溝通協商，也成為雙城論壇延期原因之一。至於是否與國台辦官員會晤，蔣市府並未預設立場。

針對蔣萬安宣布雙城論壇只去一天，梁文傑表示，北市府昨天有將變更行程的申請資料給陸委會，今天也會很快回覆市府，至於是否有掌握蔣萬安可能被要求發表親中言論？梁文傑則說，台北市民最重要最關心的還是市政，「我相信蔣市長他有他的智慧，那不然的話，他也不會臨時把這個行程縮短為當天來」。

