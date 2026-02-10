上海銀系統異常一度無法領錢 已陸續恢復

▲上海商銀總行。（圖／上海商銀提供）

[NOWnews今日新聞] 農曆年關將近，也是資金需求高峰，不少人會前往銀行或ATM存提款，不過，上海商銀今（10）日傳出系統異常，導致分行無法存提款，ATM也受影響。對此，上海商銀表示，主要是內湖備援電力故障，早上8點多異常，10點左右陸續恢復，網銀是否受影響還在排查中。

上海商銀發言人呂紹宇說明，由於內湖備援電力故障，今日早上8點多出現異常，在主機吃不到電之下，系統出現異常，全台76家分行都受影響，包括存款、匯款、ATM都無法提供服務，上午10點左右已陸續恢復。至於網銀是否受影響還在排查中，不過，已向金管會銀行局通報重大偶發事件。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

哪裡可臨櫃換新鈔！銀行及郵局換鈔據點一次看 ATM也可領到新鈔

金馬年新鈔開跑！各大銀行湧現「換鈔潮」、全台455家分行一次看

要抱股過年還是先觀望？銀行揭投資人年前資金停泊新趨勢