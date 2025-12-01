上海開唱前突被喊卡！濱崎步瘋轉台灣報導反擊 明年澳門最終場留懸念

娛樂中心／蔡佩伶報導

由於中日關係持續緊繃緣故，多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消，其中，濱崎步巡迴演唱會28日上海場在前一日被取消，後續，本人證實獨自對空館唱完所有歌曲，並全程錄製，等待適當時機發佈，不過，濱崎步演唱會最終站在澳門，是否會面臨取消命運也讓眾人關注。

濱崎步上海演出突然被取消，不只本人感到遺憾，連粉絲們都錯愕不已，然而，濱崎步在明年1月10日於澳門場還有一次演出，這也是她巡迴演唱會的最終站，但粉絲們如今也擔憂能否如期開演，直呼「澳門演唱會若像上海舉行前夕突取消，會對濱崎步、工作人員以及歌迷造成混亂。」

事實上，濱崎步得知上海場被取消後，在社群中發文對粉絲表示歉意，並決定對空館演唱也要完成演唱會，對此，濱崎步強調所有人都是竭盡全力，如同現場坐著1萬4千名觀眾一樣，此舉讓粉絲們感動，而濱崎步除了在社群吐心聲外，還一連在IG轉發多則「繁體中文報導」，內容均是她對著空座位表演完全場，掀起網友熱議。

濱崎步上海演唱會遭取消，空場唱完整場，IG狂轉發「繁體中文報導」。（圖／翻攝自濱崎步IG）

